IPS de Medellín vacunó a 53 administrativos antes que a sus médicos

Miembros de la Secretaría de Salud de Medellín entregan dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en un hogar geriátrico, el 25 de febrero de 2021, durante el arranque de la vacunación a los mayores de 80 años en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Siguen apareciendo nuevas denuncias por irregularidades en la aplicación de las vacunas contra el covid-19 en Colombia. Luego de que se conociera el caso del Hospital Rosario Pumarejo Vélez, en Valledupar, el personal médico de la IPS Coopsana de Medellín reportó que la misma inmunizó funcionarios antes que a una buena parte del talento humano en salud.

De acuerdo con los denunciantes, el instituto prestador del servicio de salud, que tiene 11 sedes en la capital antioqueña y una más en Envigado, habría aplicado los biológicos a unos 53 trabajadores de su área administrativa, saltándose a médicos, enfermeras y auxiliares que están en la primera línea atendiendo a pacientes contagiados con covid-19.

Los hechos fueron corroborados por Roger Bedoya, gerente de la institución, quien le contó al diario El Tiempo que efectivamente el 24 por ciento de los funcionarios de esa área ya fueron inmunizados en contra de la peligrosa enfermedad. El directivo insistió en que no se trata de un error o un acto malicioso por parte de la institución.

Por el contrario, dijo haber recibido un listado en el que “estaba yo como gerente y le dije: ‘no estoy de acuerdo con este listado porque el 24 por ciento de las personas que estaban allí eran administrativas’ y les manifesté que no estaba de acuerdo y se lo dije a un ente territorial a través de una reunión que hice por videollamada y desde allá me dijeron que no puedo cambiar el listado”.

Lo anterior, luego de que Coopsana hubieran inscrito a todos sus trabajadores en la plataforma Pisis como lo empezó a requerir el Ministerio de Salud y Protección Social desde el mes de febrero, cuando se abrieron los sistemas para adelantar dicho trámite.

Según reseñó Bedoya, su institución recibió el primer lote de vacunas contra el covid-19 el pasado 11 de marzo. Fueron 222 dosis, de las cuales 169, equivalentes al 74 por ciento, fueron a parar en brazos del personal de salud; como se dijo, las otras 53 se destinaron a administrativos que por la reglamentación y el protocolo del Plan Nacional de Vacunas tuvieron que acceder a recibir los biológicos.

En ese sentido, el gerente le reiteró al periódico colombiano que dichas personas se ofrecieron para recibir la inyección. “Fue una decisión personal”, dijo, agregando que él como jefe de la IPS todavía no se ha vacunado.

Ante las denuncias y la desazón de los profesionales de la salud que se quedaron sin dosis, Bedoya anunció que ya se adelanta una auditoría interna que debe ayudar a determinar las fallas que se dieron en la inscripción de los trabajadores de Coopsana. Los resultados de la misma se deben conocer el próximo lunes 15 de marzo.

“No diría que es un error del Ministerio, creo que es un error de los algoritmos, un error de software que no priorice el personal y eso en varias ciudades se ha presentado lo mismo y creería que no hay dolo de nadie. Es algo fortuito”, concluyó el directivo.

El caso es similar al registrado este mismo sábado en Valledupar, donde el ginecólogo Julio Peralta aseguró que personal administrativo del Hospital Rosario Pumarejo de López, sin contacto con pacientes contagiados de covid-19, habría sido inmunizado antes de completar la aplicación al personal de la primera línea.

Peralta, quien fue retirado de la institución denunciada recientemente, afirmó al diario local El Pilón que un asesor jurídico, un asistente de gerencia y un ingeniero de sistemas, entre otros funcionarios administrativos, fueron vacunados sin tener contacto con los pacientes infectados.

A pesar de que algunos sí se vacunaron, “hay auxiliares de enfermería que atienden a pacientes contagiados con el virus que están en el quinto piso del hospital que se habilitó para esto que no estén vacunadas, esto no se compadece con los funcionarios que se enfrentan día a día con esta enfermedad”, expresó Peralta acerca de las inoculaciones que se llevaron a cabo el pasado miércoles y jueves al medio local

Además, afirmó que esto no fue un secreto dentro del personal interno. “Nos enteramos porque la vacunación no es algo secreto y el personal evidenció que estaban vacunando a estas personas y se prendieron las alarmas”, aseveró y aseguró que la gerencia del centro asistencial dijo que se estaba cumpliendo con el direccionamiento del Ministerio de Salud.

Pero los datos oficiales difieren. Según el Plan Nacional de Vacunación, el personal que no tiene contacto directo con el COVID-19 tendrá que ser vacunado cuando se cumpla el primer objetivo del cronograma: la vacunación completa del personal de primera línea y de los mayores de 80 años. En este caso, estas personas se encontrarían entre la etapa 2 y 4 del proceso.

De acuerdo con Peralta, puede que haya habido un error desde el Gobierno nacional. “Ellos habían enviado la información del talento humano del hospital y cuando la regresaron especificaron cuáles eran las personas que se debían vacunar en cada una de las etapas, esto es un error y debieron decirlo, ya que había personal que no le corresponde aún recibir la vacuna”, le dijo al medio local.

Jackeline Henríquez, gerente de la entidad, le dijo al semanario La Calle que se absolvía de culpas y que era error del Ministerio de Salud. “Yo no tengo culpa que la base de datos la haya cruzado mal el Ministerio de Salud, o qué haya pasado, pero tengo las pruebas que he estado vacunando independientemente de quien sea, y si no vacuno, no pasamos a segunda y tercera fase”, aseveró. La Secretaría de Salud del Cesar está investigando si se trata de un problema en las bases de datos.

