El informe de la Corte que detalla inconsistencias en el patrimonio de Armando Benedetti

Armando Benedetti, senador de Colombia. Foto: Colprensa.

En esta semana, los objetivos políticos del congresista barranquillero, Armando Benedetti, estuvieron en el ojo del huracán, tras la apertura del proceso penal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. La magistrada Luz Dary Arias, quien forma parte del grupo de análisis criminal operativo de la Fiscalía, fue la encargada de hacer dicho documento, el cual fue revelado por la revista Semana.

De acuerdo con la información, por medio de una matriz financiera, identificaron que el senador tiene productos con las entidades bancarias Davivienda, Coomeva, Banco de Occidente, BBVA Colombia y Old Mutual, las cuales fueron determinantes para saber de los ingresos y egresos de Benedetti, específicamente entre los años 2002 y 2018.

Semana pone de ejemplo que en esa matriz al senador Benedetti, en el año 2002, le ingresaron 134 millones de pesos y ese mismo año reportó un saldo final de 21 millones de esos, algo que es congruente; sin embargo, para el 2018 tuvo un ingreso superior a los 1.075 millones de pesos, una cifra muy superior a la que gana en un año un parlamentario en Colombia. Lo que causa inconsistencias es el sado final que tiene el congresista para finales de ese año, pues evidencia 1.216 millones de pesos, un incremento que no se puede explicar la Corte Suprema y que es lo que dio apertura a la investigación por enriquecimiento ilícito.

Aparte del informe en el que se investiga por enriquecimiento ilícito al senador Armando Benedetti. Imagen de la revista Semana.

Estas incongruencias en la vida financiera de Benedetti toman aún más fuerza porque en la DIAN solo reposa como actividad económica del senador su cargo como parlamentario, por lo que la Corte no logra explicar el aumento de sus ingresos. Ante este panorama, el alto tribunal tiene serias dudas sobre los montos que pueda manejar el congresista en cuentas bancarias en el exterior.

Tras tener acceso a este informe, la revista Semana consultó al senador Armando Benedetti y este dijo que en ese informe existen inconsistencias, entre las que resaltó que la Corte omite el ingreso por reposición de votos, y unos dineros que le entraron por la venta de un apartamento. Aseguró que hay fallas en el informe y que darán las explicaciones correspondientes.

Respecto a los dineros de la posible venta de un inmueble, se desligó también una investigación contra Ruby Corredor, quien fue parte de la oficina de senador Benedetti, pues de acuerdo con lo informado por el medio, ella compró un apartamento en el barrio El Retiro, en Bogotá, por un valor de 1.600 millones de pesos, el cual tiempo después fue entregado al senador. Sin embargo, el interrogante sigue siendo ¿de dónde sacó el dinero el congresista?

Otro ejemplo de la matriz, citado por la revista, es el año 2009, en el que llama la atención la variación pues era de 366 millones, y al 2010 resulta superando los 3.000 millones. Diez veces más que la vigencia anterior.

Otro análisis que realiza la revista, respecto a la matriz, es el efectivo vs. los ingresos que ha declarado el senador, pues entre los años 2002 y 2007 según lo registrado por la DIAN se encuentran diferencias entre los ingresos declarados y el registro de los productos financieros.

“El informe de Policía Judicial se refiere a que el flujo de efectivo es superior a los ingresos declarados en renta por la ejecución de actividades económicas. Es decir, que la plata que llega supera a la registrada. De la información recopilada de las diferentes entidades financieras, se advierte que no fue posible identificar el origen de los recursos recibidos por un monto de 583.850.728 pesos”, señaló la revista Semana, la cual tuvo acceso al documento realizado por la Corte y la Fiscalía.

Tras el escándalo que ha desatado está investigación contra el parlamentario barranquillero, en su defensa indicó que todo lo que sucede en su contra no es más que una persecución por parte de la magistrada Arias.

Asimismo, en las últimas horas, se conoció su renuncia del ‘Pacto Histórico’, grupo político encabezado por el senador Gustavo Petro, con miras a las elecciones del 2022, luego de un choque de trinos con el también senador Gustavo Bolívar, quien por medio de redes sociales manifestó que cree en la Corte e insinuó que existe la posibilidad de que Benedetti sea culpable, por lo que pidió al Benedetti retirarse del conglomerado de partidos políticos mientras se aclara su situación frente a la investigación.

Benedetti respondió a la solicitud de Bolívar con fuertes acusaciones: “Curioso que usted hoy confíe tanto en Cristina Lombana. Gustavo Bolívar, su clasismo y su machismo, sumado a su afán de protagonismo, son el verdadero obstáculo que tiene el #PactoHistórico. Me voy no por su petición si no por su actitud desleal, canalla y de un hiju”$%”.

Por el momento, está pendiente la indagatoria, en la que Benedetti, con calculadora en mano, tendrá que dar explicaciones y sustentar de manera su incremento patrimonial de los últimos años.

