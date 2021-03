Confirman que Yeimi Sofía Vega, de 15 años, murió tras bombardeo del Ejército en Calamar, Guaviare

Imagen de referencia. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Este viernes 12 de marzo, Medicina Legal le confirmó a Luz Amparo Merchán Ruiz que su hija, de tan solo 15 años de edad, Yeimi Sofía Vega, murió en la operación que realizó el Ejército Nacional el pasado 2 de marzo en inmediaciones del río Ajajú, vereda Buenos Aires del municipio de Calamar (Guaviare), contra un campamento de las disidencias de las Farc.

En diferentes medios de comunicación, la mujer con un gran dolor contó que le dijeron que efectivamente el cuerpo de su hija llegó a Medicina Legal sede Villavicencio tras el bombardeo en Calamar. Sin embargo, relató que la menor no murió producto de ese ataque aéreo sino en medio de un enfrentamiento entre los soldados y el grupo criminal.

“Vean yo estoy reclamando a mi niña de 15 años, no sé por qué niegan que hay niños menores de edad, por qué tienen que negar eso, no lo oculten, acepten la realidad”, señaló doña Luz Amparo a los medios de comunicación que se encuentran en la zona de San José del Guaviare.

Comentó además que, hace dos años no sabía del paradero de su hija porque ella decidió escaparse de la casa. “Yo no sabía que mi hija estaba allá, por eso vi el nombre de mi hija y me vine para acá”, agregó la mujer.

Blu Radio

En conversación con Semana, la madre de esta menor indicó: “Los hijos podrán ser lo que sean, pero uno de papá sufre con su muerte. Ella era una niña, mi niña (...) Nosotros somos de familia muy pobre, cuando ella cumplió los 15 en junio del año pasado yo lloré mucho porque no tenerla cerca y no podérselos celebrar, pero hoy lloro porque no la volveré a ver”.

“Quiero estudiar”: revelan chats de la joven de 16 años que murió en el bombardeo en Guaviare

Este viernes 12 de marzo, Caracol Radio reveló un chat que sostuvo la joven fallecida con un profesor en mayo de 2020. La lectura de esa conversación deja claro algo, Danna Montilla quería estudiar.

“Entre el 15 y el 18 de mayo del 2020, Danna Montilla, que estaba en décimo grado, se comunicó por WhatsApp con uno de sus profesores, y le pidió ayuda para matricularse en el colegio de San José del Guaviare. Para ese momento, ya tenía que estudiar desde su casa, por la cuarentena”, informó la emisora.

El profesor, a quien se le protege la identidad, le contestó que sí y le pidió unos datos básicos. Luego le dijo: “Ok, yo veré el juicio. Los profes empezarán a enviarte actividades por WhatsApp”.

Chats revelados por Caracol Radio.

La adolescente le contó esa misma semana al docente, una vez este le dijo que la iban a matricular, que no podía volver a clases una vez se acabara la cuarentena.

Profe, pero el problema es que yo no puedo regresar a clases cuando se acabe la cuarentena.

El profesor le preguntó el por qué, a lo que ella contestó: “Me queda ya difícil, pero yo quiero estudiar a distancia”. El maestro le insiste que trate de estudiar así sea a distancia.

Según Caracol Radio, “la semana del 20 de noviembre, Danna fue reportada como retirada del colegio. El profesor activó entonces la ruta por reclutamiento, para notificar que eso pudo pasarle. El trámite, usualmente, involucra al Alcalde Municipal, su secretario de Gobierno, el personero y defensor del Pueblo y algún representante del ICBF”.

SEGUIR LEYENDO: