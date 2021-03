La mamá de ‘La Segura’ confesó el error que la dejó con la voz gruesa

La madre de la influencer ‘La Segura’, Alexandra Mena, ha llamado la atención entre los seguidores de redes sociales de su hija por diferentes aspectos. Algunas personas se han enfocado en hablar del pasado de la colombiana mientras otros detallan la apariencia que luce actualmente.

Este jueves 11 de marzo, la mamá de Natalia Segura, conocida como ‘La Segura’, realizó un live para interactuar con sus seguidores de Instagram, y responder algunas inquietudes sobre su vida personal. Alexa no dudó en ser transparente y no dejarse afectar por los comentarios.

En el en vivo, Mena aprovechó para hablar de las críticas que recibe por su voz, ya que muchos aseguran que es demasiado gruesa para ser de una mujer.

“¿Por qué tienes una voz gruesa?”, preguntó uno de los usuarios en este live.

La colombiana aseguró que, tiempo atrás buscaba marcar su cuerpo de forma rápida y eficaz, por lo que recurrió a aplicarse un ciclo de hormonas para conseguir un mejor resultado. Al acceder a este procedimiento, su voz tuvo cambios y se puso muy gruesa desde aquel entonces.

“Una vez yo quería marcarme mucho, y muy rápido, y no me quería demorar en eso. Me apliqué un ciclo de esos para marcar, esos que traen testosterona, y eso me puso la voz así de gruesa”, aclaró la paisa.

En su relato continuó: “Yo un día dije ‘si puedo facilitarme la vaina, pues hágase eso’ y me lo hice, pero no lo volví a hacer porque no me quedaron ganas”.

Asimismo, se dirigió a las personas que especulan que su sexo en realidad es masculino. “No es porque sea hombre, a veces me dicen eso (…) No soy hombre, ¿cómo así que si soy hombre?, entonces ¿cómo parí tres? Tampoco con la ignorancia”, respondió Alexa.

A pesar de que la mayoría de críticas que recibe la progenitora de la caleña en sus contenidos digitales hacen alusión a su paso por la industria del cine pornográfico, recientemente, un usuario de Instagram señaló que Mena ya no está en edad para estar mostrando “de más” tras un video que subió en la plataforma.

En la publicación, las caleñas bailan vestidas de negro desde el balcón del apartamento de la joven, presumiendo costosas carteras.

“Mereces lo que sueñas”, fue la descripción que agregó la madre de la influenciadora en la publicación, que logró más de 37.000 “me gusta” y cerca de 450 de comentarios.

Los comentarios no se hicieron esperar para atacar a Mena, que se mostraba en la grabación con un corto vestido negro y unas botas de caña alta.

“Esa señora no se ha dado cuenta que le llegó la edad, una mujer para ser hermosa no tiene que andar mostrando de más”, fue uno de los comentarios más fuertes, al cual Mena no dudó en responder: “Sí y me llegó bella y lo que falta por mostrar jajajaa. Sígueme siempre para que veas como me sigue llegando y soy tan feliz. Una mujer es bella y tiene derecho a todo a cualquier edad”, escribió la mujer, quien cuenta con más de 700 mil seguidores en la red social.

Algunos detallaron que no veían el sentido mostrar su costosa adquisición, a lo que Alexandra respondió sin vacilación, destacando que así como ellos son libres de comentar y dar su opinión, ellas son libres de compartir en sus redes sociales lo que deseen.

“No entendí ¿soñaban un bolso?”, “¡En serio la ignorancia es atrevida! La gente que sueña con un bolso.”, “Deberían mostrar el cerebro así como alardean de una pinché cartera”, “Disque mereces lo que sueñas y mostrando un miserable bolso”, son algunos de los comentarios.

Debido a las críticas recibidas, ‘La Segura’ también reaccionó y agregó: “¿La gente porque pelea sola? Mami te amo” y esta le contestó añadiendo: “Jajajajajajajajaajja mi reina porque tienen frustraciones, pero eso no nos quita la corona mi amor”.

