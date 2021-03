María Fernanda Cabal asegura que Roy Barreras y Armando Benedetti traicionarán a Petro, como lo habrían hecho con Uribe y Santos

Por medio de un trino, María Fernanda Cabal respondió a la moción de censura que planea el senador Armando Benedetti y aprovechó para enviar un 'sablazo' a Roy Barreras. Fotos: Colprensa

Defensores de derechos humanos y políticos denunciaron la muerte de varios menores de edad en un bombardeo del Ejército que se realizó el 2 de marzo en el municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, contra el grupo guerrillero de alias ‘Gentil Duarte’

“Indagamos a esta hora por denuncias de padres de familia que informan de una docena de niños desaparecidos y al parecer 4 de ellos muertos en bombardeo el 2 de marzo en Guaviare. Hay 4 cadáveres en morgue de Villavicencio”, escribió el senador Roy Barreras en su cuenta de Twitter, revelación que encendió duras críticas en contra de Diego Molano, ministro de Defensa, quien justificó los hechos llamando a los menores asesinados “máquinas de guerra”.

Ante esto, Armando Benedetti, senador disidente de la misma colectividad a la que pertenecía Barreras, sugirió una moción de censura para Molano y recordó que Guillermo Botero, primer ministro de Defensa de Iván Duque, tuvo que dejar su cargo por un bombardeo que acabó con la vida de 8 menores en el Caquetá. “Guillermo Botero se fue por los mismos hechos... ¿Moción de censura?”, sugirió en su cuenta de Twitter.

Además, el senador recalcó que es hora de “erradicar” las políticas que hicieron que los promotores de la moción de censura a Botero dialogaran con el Gobierno y concluyeran en desistir en la iniciativa.

A pesar de las duras críticas, el partido de Gobierno no se quedó callado. Por medio de la senadora María Fernanda Cabal, se criticó fuertemente la iniciativa del nuevo integrante de la Colombia Humana.

“El que se merece la moción es Benedetti. Por descarado, igual que Roy. Traicionaron a Uribe, a Santos y pronto lo harán con Petro”, dijo la senadora, aprovechando para lanzar un ‘sablazo’ al promotor de la exitosa moción de censura contra Botero. Además, en el trino, aprovecha para señalar a los senadores de traidores por sus cambios drásticos dentro del espectro ideológico.

A pesar de exigir una “moción de censura” contra los legisladores, esto es improcedente porque los mismos no son objeto de este tipo de procedimiento en el Congreso de la República.

Benedetti, por su parte, no fue blando con su respuesta y cuestionó la supuesta traición a Uribe y Santos. “¿En qué se supone que traicioné a Uribe y a Santos? Lo que pasa es que yo no soy un lacayo como usted, que sigue ahí a pesar que a su marido no lo quisieron elegir como Contralor y a usted no la quieren en su partido ni en el gobierno”, aseveró el legislador, refiriéndose a José Félix Lafaurie. Hasta el momento, Barreras no ha dado respuesta.

Diego Molano, del ICBF a llamar a menores “máquinas de guerra”

En la mañana de este miércoles 10 de marzo, el ministro de Defensa, Diego Molano, fue entrevistado por varias emisoras sobre la denuncia que se presentó en la noche del martes en la que algunos lideres sociales y políticos aseguran que en el bombardeo que adelantó el Ejército en Guaviare, el 2 de marzo contra el grupo guerrillero de alias Gentil Duarte, murieron algunos menores.

A pesar de que Medicina Legal confirmó la muerte de una menor de 16 años, el funcionario fue más allá, y en un intento por tratar de justificar el que hayan fallecido menores de edad, afirmó que esas estructuras transforman a los jóvenes en máquinas de guerra, capacitándolos para atentar contra la fuerza pública y la población civil. “Los entrenan durante mucho tiempo, los deshumanizan. Por eso, lo que tiene que hacer nuestra fuerza es desmantelar esas estructuras”, detalló en W Radio quien habría sido director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad del Gobierno que vela por los derechos de los menores de edad.