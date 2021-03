Hidroituango: habitantes de Puerto Valdivia en alerta por crecimiento del caudal del río Cauca

El Fenómeno de La Niña, como se le conoce a la temporada invernal, ha generado incertidumbre en las comunidades que habitan en el área de la influencia del proyecto de Hidroituango, según ellos, los caudales del afluente hídrico, el río Cauca, están subiendo. (Colprensa - Sofía Toscano)

La época de lluvias en el país ha generado varias emergencias en el territorio nacional por deslizamientos e inundaciones, que han dejado a varios ciudadanos con serias afectaciones en sus hogares e, incluso, con la necesidad de movilizarse fuera de sus casas por seguridad. De aceurdo con el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), hay 488 municipios con alerta por deslizamiento, 8 de ellos en alerta roja, 173 en naranja y 307 en amarillo. El Fenómeno de La Niña, como se le conoce a la temporada invernal, ha generado incertidumbre en las comunidades que habitan en el área de la influencia del proyecto de Hidroituango, según ellos, los caudales del afluente hídrico, el río Cauca, están subiendo.

Algunos pobladores, según información del portal de RCN Radio, se han trasladado a viviendas de vecinos cercanos, por miedo a lo que pueda ocurrir, en caso de que las lluvias lleguen a ser graves.

Isabel Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos denunció que EPM, empresa encargada del proyecto, estaría escondiendo información de suma importancia para la comunidad, así mismo, aseguró que, durante el lunes de la segunda semana de marzo, trabajadores abrieron una de las compuertas del vertedero sin previo aviso, lo que ocasionó que cinco personas quedaran atrapadas en el caudal.

“No sonaron las alarmas cuando abrieron las puertas del vertedero, eso hizo que más o menos a las 6:30 de la tarde, cinco personas quedaran atrapadas en el agua. Hoy no estamos viendo un interés por la vida sino por la obra, no quisieron rescatarlos, las personas pidieron auxilio, pidieron que les lanzaran lazos y tuvieron que ser rescatados por otro pescador. Si no fuera por la comunidad misma la situación sería muy difícil”, denunció la mujer en testimonios recopilados por la emisora.

Una versión muy parecida otorgó uno de los habitantes de Puerto Valdivia que, ante el medio de comunicación, aseguró que la EPM no les explicó las razones de la apertura de aquella compuerta, “a la comunidad no le gusta que EPM mienta, no le gusta que digan que no sonó la alarma cuando ellos mismos la escucharon, que digan que el caudal no está tan alto, que el alcalde salga a decir que antes tendríamos que agradecerle porque sin ese embalse tendríamos inundaciones, no le gusta que desconozcan las dinámicas del río”.

Contrario a las preocupaciones de la población, la EPM (Empresas Públicas de Medellín) aseguró que por el momento, el aumento del caudal no representa un peligro para la comunidad, ni hace que se prendan las alertas respecto a lo que los denunciantes aseguran podría ser una nueva emergencia.

“Estamos en temporada de lluvias, por lo tanto, en las estaciones aguas arriba del proyecto, La Pintada y Bolombolo (...) se presentó un aumento en los caudales de aproximadamente 500 metros cúbicos. Ese aumento arribó al proyecto en horas de la tarde y por lo tanto nos vimos en la necesidad de poner en funcionamiento los dos canales del vertedero”, explicó Juan Federico Salazar, ingeniero civil del Centro de Monitoreo Técnico de Hidroituango.





