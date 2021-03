Diego Molano arremetió contra Roy Barreras y Hollman Morris: “Hoy sí vienen a acordarse de los niños”

Las críticas de Diego Molano a Hollman Morris y Roy Barreras por las cifras del bombardeo. Fotos: Colprensa.

El ministro de Defensa Diego Molano envió duras críticas a Roy Barreras y Hollman Morris, tras cuestionarlo por el bombardeo en el Guaviare donde menores de edad habrían perdido la vida. El jefe de las fuerzas militares de Colombia habló con la Revista Semana y dio a entender que las denuncias de Barreras y Morris responden a intereses políticos.

“Hay otros que, con interés político, como el caso de Hollman Morris y el senador Roy Barreras, quienes no se acordaron de los niños en el proceso de paz porque permitieron que las Farc no asumieran la responsabilidad por los delitos de los niños, hoy sí vienen a acordarse de ellos”, denunció Molano, quien, además, habló sobre la información que se difundió en redes sociales sobre el bombardeo.

“Me parece muy extraño que, sin que la entidad pública oficial que determina quiénes son los que participaron, salgan a hablar unas cifras y unos datos que no son”, expresó el MinDefensa, mientras se refirió a los partes que Medicina Legal entregó donde, según Molano, “ya señaló que hay una menor fallecida”.

“(...) La intención se nota, es más la de acordarse y llamar la atención de los niños para apalancar sus campañas políticas. Aquí no se puede hacer con nuestros soldados y policías. A nuestros soldados y policías hay que respetarlos”, agregó el jefe de la cartera de Defensa en su diálogo con Semana.

Antes de recibir el informe del Instituto de Medicina Legal, donde se confirmó el deceso de una menor, Danna Lizet Montilla de 16 años, el ministro Molano aseguró en W Radio, que se trataba de un campamento terrorista de las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Gentil Duarte’.

Pero en ese espacio, el funcionario fue más allá, y en un intento por tratar de justificar el que hayan fallecido menores de edad, afirmó que esas estructuras transforman a los jóvenes en máquinas de guerra, capacitándolos para atentar contra la fuerza pública y la población civil: “Los entrenan durante mucho tiempo, los deshumanizan. Por eso, lo que tiene que hacer nuestra fuerza es desmantelar esas estructuras”, detalló en W Radio.

Sin embargo, la frase de que los jóvenes están siendo convertidos en “máquinas de guerra” no cayó muy bien entre políticos y periodistas, que no dudaron en controvertir lo dicho por el ministro Molano.

“El ministro de Defensa, Diego Molano dice que menores reclutados son “máquinas de guerra”. No me queda claro en qué momento menores de edad que son víctimas de reclutamiento pierden esa condición de víctimas y se convierten en “máquinas” que se pueden bombardear”, comentó la periodista Yolanda Ruiz.

Por su parte, el periodista Félix de Bedout comentó: “Niños víctimas del reclutamiento forzado, niños calificados como “máquinas de guerra”, niños condenados a no ser niños”.

Sobre este tema también se pronunció uno de los denunciantes de estos hechos, el exconcejal Hollman Morris, quien escribió: “Ministro Diego Molano, no creo que niños reclutados a la fuerza sean “máquinas de guerra”, son las víctimas de un estado indolente, son víctimas de un gobierno que prometió hacer trizas la paz, de un estado que nunca, en estas zonas olvidadas, nunca, les ha dado una oportunidad”.

El senador Gustavo Bolívar fue más allá y criticó la gestión como ministro de Diego Molano: “Cada ministro de defensa es más cafre que el anterior. Dice Molano que “los niños si son víctimas cuando los reclutan pero luego se vuelven máquinas de guerra” Así justifica despedazarlos con bombas. Ministro ¿si a su hijo lo secuestran y lo vuelven asesino la culpa es de su hijo?”.

Tras desatada la polémica por esa frase, el mismo ministro de Defensa salió aclarar que el se refería a que los hoy comandantes de las estructuras criminales fueron reclutados siendo niños y hoy son una amenaza contra la seguridad del país.

“Estas son máquinas de guerra: Alias Gentil Duarte: reclutado por las FARC a los 17 años; alias Gabino: reclutado a los 14 años por el ELN. Hoy, estos dos son criminales, reclutadores, asesinos, secuestradores y extorsionistas”, dijo Molano.

Pese a la aclaración que intento hacer el ministro, a las criticas se le sumo Humberto de la Calle, exjefe de conversaciones de paz, que en varios tuits mostró su preocupación por los comentarios del ministro de defensa.

“Mindefensa: baje el tono pf: Sus declaraciones hoy son manifestaciones de odio q involucran niños de corta edad. Entendemos sus responsabilidades frente al crimen, pero no su falta de empatía. No más gasolina al fuego. Todavía hay oportunidad. Se puede evitar un nuevo ciclo atroz”, escribió De la Calle.

y continuó el hilo señalando “Hoy debo repetir, esta vez al oído de los militares: si no hay conflicto, la fuerza pública se rige por los derechos humanos, no por el DIH. Han pensado cómo explicar los sucedido en Guaviare? Cuidado con los cantos de sirena”.

También el exalcalde de Cartagena en las horas de la mañana se pronunció asegurando que “El ministro de Defensa ordenó un bombardeo donde asesinaron a 14 niños argumentando que eran “maquinas de guerra”. No ministro, esos niños no eran maquinas de guerra, eran victimas del abandono estatal que los lanzo al infierno de la guerra”.

Al igual que el senador Iván Cepeda que en un hilo de cuatro argumentos mencionó que los derechos de los niños deben prevalecer ya que es la obligación del Estado. Por otro parte, cuestiono sus funciones como ministro y director del ICBF.

Y finalmente lamento volver al discurso de estigmatización alrededor de ciertas poblaciones.

“Llamar a los niños y niñas “maquinas de guerra” desconoce su condición de victimas de reclutamiento, reconocidas en instrumentos internacionales y nacionales, y nos devuelve al relato “no estaban recogiendo café” que estigmatiza a los jóvenes de las comunidades pobres y vulnerables”

Incluso en la red social, los seguidores recordaron que Diego Molano en el 2017 aseguró estar en contra de estos procedimiento.