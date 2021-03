Verónica Machado, la primera vacunada en Colombia, dice que todavía le deben tres meses de sueldo

La enfermera Verónica Machado fue la primera colombiana vacunada contra el covid-19, en febrero de 2021. Foto Colprensa, Presidencia de la República.

Tras cumplirse el periodo de 21 días desde la primera dosis, la enfermera Verónica Machado, quien el pasado 17 de febrero se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna contra el covid-19 en Colombia, pudo acceder a la última aplicación del biológico que le garantiza un 95 por ciento de seguridad de no desarrollar síntomas graves en caso de contagiarse. Sin embargo, como lo dio a conocer hace casi un mes cuando inició la vacunación en el país, aun le deben tres meses de sueldo.

En entrevista con Blu Radio, la mujer dijo que todavía le deben pagos de su sueldo. “Yo trabajo en el hospital, llevo cuatro años vinculada, pero presto mis servicios a través de la Cooperativa Eficiencia. Los salarios no son puntuales para el sector salud”. La mujer explicó que recibió un pago el pasado 9 de marzo, otro días antes de la primera vacuna, pero que aun diciembre, enero y febrero siguen pendientes.

Machado confesó que le notificaron que la próxima semana llegarían recursos y que la cooperativa para la que trabaja les va a saldar otro mes de sueldo. “Yo personalmente estudié la carrera porque me gusta ayudar, salvar vidas, independiente que me paguen”, dijo Machado, pero aun así dice que necesita el dinero porque tiene una hija adolescente que ya entró a la universidad.

El mismo día que se dio a conocer la noticia del sueldo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que se trataba de “una mentira falsa, no es cierto que no le hayan pagado el salario”, contrariando incluso la versión actual de la enfermera.

Machado, por otro lado, recalcó que no tuvo efectos secundarios con la vacuna en su primera dosis, de hecho, afirma no haberla sentido, contrario a esta última donde sí le dolió un poco el brazo. Junto a ella son, al menos, 96 profesionales más de la primera línea de la salud del Hospital Universitario de Sincelejo, quienes recibieron la inmunidad completa tras haberse completado los 21 días necesarios desde la primera vacuna. Según información del secretario de Salud de Sucre, Juan Carlos Granados, durante este tiempo cumplió con todos sus turnos de trabajo y demás funciones que no se vieron afectadas por el medicamento.

Machado es la jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Sincelejo y fue vacunada hace 22 días en presencia del presidente Iván Duque, el ministro de Salud Fernando Ruiz y ante los ojos de los colombianos que la vieron en televisión nacional. A varios medios de comunicación nacional la enfermera jefe ha evidenciado su felicidad por ser la primera vacunada así como su confianza en el biológico.

“En los últimos tres años he trabajado en la UCI. (...) La experiencia de esta pandemia me ha marcado, al principio yo tenía temor porque no sabía qué hacer, nos daba miedo acercarnos a un paciente a pesar detener los elementos de bioseguridad, es duro vivir un turno en el que se te mueren dos o tres pacientes seguidos, es algo muy doloroso”, resaltó con la voz entrecortada hace unas semanas.

Machado también resaltó que en las UCI de los hospitales los médicos luchan por salvar a todos los pacientes, razón por la que les toman cariño y eso hace más difícil cada muerte; sin embargo, cada paciente recuperado los llena de felicidad.

