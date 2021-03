Desorden y aglomeraciones en sitios de vacunación para adultos mayores en Bucaramanga

Largas filas y aglomeración en jornada de vacunación en Bucaramanga, Santander. Foto: Redes sociales.

Varios hijos y hasta niegos de adultos mayores llegaron, en horas de la mañana de este 10 de marzo, a las instalaciones de la oficina 108 del edificio en la Cabecera, en Bucaramanga, donde está sede de la EPS Avanzar Médico, y se encontraron decenas de personas haciendo una larga fila, para que al final no les realizarán el procedimiento.

De acuerdo con lo informado por el diario Vanguardia, al abuelo de Judith García, que vive en zona rural del municipio de Charta, afiliado a Avanzar Médico, lo llamaron el pasado martes 9 de marzo para agendar la cita para recibir su inmunización.

Según la mujer, “nos dijeron que sí o sí debíamos traerlo hoy a las 11:00 am para la vacunación. Preguntamos si podía ser otra fecha, porque es difícil su traslado, pero no se pudo. Llegamos y no nos atienden. Nos hicieron hacer una fila al sol. Y me dicen que hay gente desde las 8:00 am y no han sido vacunados”.

@vanguardiacom a esta hora en cabecera citan a vacunación a cientos de adultos mayores. Nos tienen a ellos y sus familias en la calle al sol y la mayoría sin donde sentarse. Una aglomeración que pone en riesgo su salud. Quién responde por esta desorganización? pic.twitter.com/k9mCMRGv5H — Judith Natalie Garcia (@JudithNatGarcia) March 10, 2021

El medio, que se hizo presente en el lugar, logró establece que este punto de vacunación se atiende a usuarios de varias EPS entre esas Avanzar Médico y Nueva EPS, pero que se desconoce quién llamó a agendar a más adultos mayores de los que este punto puede atender.

Por su parte, Paul Anthony Camacho, director de investigaciones de la clínica Foscal, afirmó al medio que lo que sucedió fue un conjunto entre desinformación y las ganas de ser vacunado lo más pronto posible.

“Una EPS envió un mensaje donde anunciaba el inicio del plan de vacunación este 10 de miércoles para mayores de 80 años. Esto hizo que las personas confluyeran de forma masiva, pero el protocolo del Plan Nacional de Vacunación consigna que las personas deben ser citadas”, explicó Camacho.

Así las cosas, la IPS pudo confirmar que varios de los adultos mayores que llegaron al Punto de Vacunación no estaban agendados, por lo que les tocó modificar su plan de vacunación.

Mientras, RCN Radio informó que el director de la clínica La Foscal, Jorge León, respondió ante las confusiones, y señaló que, “se aglomeró mucha gente que solo iba a preguntar porque no les habían informado, además estas personas iban acompañadas de sus familiares porque están inquietos por la vacunación, entonces llegó mucha gente de 60 y 70 años que no tienen derecho a todavía a ser vacunados”.

Además, el médico agregó que “las EPS hacen el agendamiento de las personas, nosotros solo vamos y aplicamos la vacuna, pero en el caso del Magisterio, por nosotros tener el contrato directo, Avanzar hace las citaciones y nosotros también hacemos el proceso de vacunación”.

Asimismo, León recomendó a las personas que antes de acercarse a los lugares donde se está dando la vacunación, primero deben informarse porque la mayoría de las IPS o EPS lo que hacen es contactarlos debidamente y, de igual manera, cumplir con las medidas de bioseguridad que fueron establecidas para evitar aglomeraciones.

Recomendaciones para evitar las aglomeraciones en los lugares de vacunación, en Bucaramanga

Paul Anthony Camacho, director de investigaciones de la Clínica, explicó al diario Vanguardia que este tipo de inconvenientes son previsibles en toda jornada de vacunación, pero que hay que respetar el paso a paso establecido por el Ministerio de Salud.

Cuando uno hace una planificación, el biológico se saca de la nevera para garantizar las cadenas de frío. Entonces debe llevarse un plan muy estricto para que no se pierdan dosis y se siga el proceso al pie de la letra”, afirmó Camacho.

1. El primer punto que deben tener en cuenta los adultos mayores de 80 años, y en teoría todos los ciudadanos incluidos en las fases de vacunación, es que la vacuna se aplica con cita previa.

Solo en la cita agendada por la IPS lo atenderán y lo inmunizarán.

2. Si por algún motivo usted no puede asistir a esa cita, puede reagendarla siempre y cuando sea la primera dosis.

3. Los adultos mayores pueden asistir a su cita con un acompañante. Esto para evitar que el paciente llegue con más personas que puedan aglomerarse en los Puntos de Vacunación.

4. No olvide llevar la carta de consentimiento firmada. Este documento puede descargarlo en la página web Mi Vacuna.

5. No asista a una cita asignada en un municipio diferente a su lugar de residencia. Es decir que si vive en Lebrija, por ejemplo, y lo llaman para recibir la vacuna en Bucaramanga, debe informar que su domicilio no está en Bucaramanga.

Esto con el fin de evitar que el paciente haga largos trayectos cuando dentro el Plan de Vacunación está contemplado que en todos los municipios de Colombia tenga sus puntos de inmunización.

6. Si tiene quejas, dudas o reclamos respecto al Plan de Vacunación en Santander, puede comunicarse con unas líneas de atención que la Gobernación habilitó para recibir dichos requerimientos: 6970000 ext 1373 – 1279; 302 362 6477 o escribir al correo participacionsocialsantander1@gmail.com.

Seguir leyendo: