Nicolás Maduro acusa a Iván Duque de querer robar armas de Venezuela

Nicolás Maduro e Iván Duque, presidentes de Venezuela y Colombia. Fotos: archivo.

Este martes 9 de marzo, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro arremetió contra su homólogo el presidente colombiano, Iván Duque y lo acusó a él y a su gobierno de desarrollar un supuesto plan para acabar con las fuerzas militares venezolanas y así robarles armas.

Para sustentar sus acusaciones, Maduro aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) encontró que habrían al menos 600 casos de sobornos, por parte de la inteligencia militar colombiana, para apoderarse del armamento del país vecino.

Ante dichos comentarios, el jefe del régimen venezolano exhortó a las fuerzas militares de su país para que no bajen la guardia debido a que “todos los días están buscando un traidor que venda un sistema de armas”, sentenció Maduro.

“Ellos quieren dañar, sabotear y robar buena parte del sistema de armas venezolano, caotizar el sistema de armas venezolano”, expresó el mandatario venezolano, entre tanto se adelantaba una reunión con jefes militares donde además país dijo que los “sistemas de inteligencia y contrainteligencia” de Colombia están involucrados en esa estrategia contra el régimen de ese país.

“Debemos estar alerta y las armas apuntar a donde deben. (...) Todo el apoyo físico, logístico, territorial, de inteligencia, para que los Estados Unidos vinieran a invadir Venezuela”.

Además, aseguró que no acepa los pronunciamientos que el Gobierno de Colombia emitió sobre la supuesta protección que la dictadura venezolana ejerce sobre los grupos armados que hay en el territorio colombiano, como el ELN.

“Quieren escalar un conflicto armado, a partir del refrito reactivado por Iván Duque para tratar de violar la sagrada soberanía territorial venezolana”, dijo.

Entre otros de sus pronunciamientos, Maduro se refirió a los más de 2.000 kilómetros de frontera que su país tiene con Colombia y aseguró que Venezuela actualmente posee “un gran sistema defensivo”, que le permite a sus fuerzas militares “estar perfectamente alineadas y apuntadas en defensa del territorio nacional a lo largo y ancho de la república”.

“No paran, todos los días están buscando un traidor que venda un sistema de armas, que sabotee un sistema de armas, que se robe un parque de armas, todos los días, para desarmar a la Venezuela bolivariana, para desarmar a nuestra FANB”, prosiguió.

Por otro lado, Maduro arremetió contra Duque diciendo que las nuevas denuncias sobre la supuesta presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela son un “refrito reactivado por el obsesivo Iván Duque, para tratar de escalar un conflicto armado”.

”Con eso tratan de justificar lo que llaman el ‘casus bellis’ para un conflicto armado, quieren escalar un conflicto armado a partir del refrito (...) para tratar de violar la soberanía territorial venezolana, ya sabemos donde vienen los planes, conocemos sus planes, ahora que nadie baje la guardia”, sostuvo.

Estas acusaciones se suman a las que el pasado 17 de febrero Maduro le envió a Duque por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que anunció el Gobierno de Colombia, y rechazó que el jefe de Estado insista en señalar que disidencias de las Farc y el ELN tienen campamentos en territorio venezolano. “Tienen 22 años acusando a la revolución bolivariana de lo mismo”, dijo.

“Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela, que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela, si se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano”, amenazó Maduro.

Además, el jefe del régimen acusó a Colombia de tener abandonada la frontera con Venezuela. “Tú te vas del lado colombiano y no hay autoridades, no hay militares no hay policías, no hay nada, abandono. Le han entregado la frontera desde hace mucho tiempo a las mafias paramilitares, contrabandistas, narcotraficantes y también están los restos de la guerrilla colombiana”.

“Si Iván Duque se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano, ¿No te metas a loco Iván Duque!, conoce tus límites y respeta a Venezuela”, expresó Maduro.