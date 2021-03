Denuncian desaparición de Carlos Rafael Pérez, instructor de pilates y bailarín cubano en Bogotá

Carlos Rafael Pérez, bailarín e instructor de pilates de nacionalidad cubana fue reportado como desaparecido desde el pasado miércoles 3 de marzo en la localidad de Chapinero en Bogotá.

De acuerdo con una denuncia ciudadana publicada en Twitter por el usuario @melisMatik, Pérez habría salido a trabajar en su bicicleta y desde entonces no se ha conocido mayor información acerca de su paradero.

De igual manera, la cuenta de Twitter @piapaulette denunció que el hombre fue visto por última vez en la carrera 7 con calle 64, y ofreció la línea telefónica 310 252 1357 para poder comunicarse, colaborar e indagar en dónde se encuentra el ciudadano cubano.

La denuncia ciudadana sobre la desaparición del migrante se hizo viral en la noche del martes 9 de marzo, en vista de que Pérez no contestó llamadas ni mensajes de sus familiares, amigos y conocidos.

En declaraciones emitidas al portal Pulzo, Esteban Portela, compañero de trabajo de Pérez, informó que se está llevando a cabo una búsqueda independiente del hombre, del que calificó su desaparición como insólita.

Portela agregó que, notaron que el profesor de pilates había desaparecido luego de que no se comunicara con sus estudiantes, pues suele mantener un diálogo constante con ellos, y de repente se ausentó a las clases sin dar aviso previo.

El ciudadano descartó que Pérez estuviera deprimido o algo por el estilo, teniendo en cuenta que solía responder por WhatsApp o vía telefónica. Esto le relató Portela a Pulzo:

Es insólito, él no manifestó que estuviera deprimido ni nada. Él siempre avisaba cuando viajaba. Eso es lo que le extraña a la gente, él estaba cumpliendo con su trabajo, pero desde el miércoles no le llegan los mensajes. No llegó a clases, ni avisó. Ese día salió en bicicleta y no volvió