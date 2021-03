Armando Benedetti asegura que no participó en supuesto complot para ensuciar la campaña de reelección de Santos

El senador Armando Benedetti anunció su retiro del partido de 'la U'

Después de que se conociera un audio que probaría que la presunta entrada de dineros de Odebrecht a la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos se trata de un complot, se señaló que el senador Armando Benedetti habría participado en la estrategia. Este 9 de marzo, el político se defendió de esta acusación y aseguró que no tiene nada que ver en lo que supuestamente orquestó Bernardo ‘El Ñoño’ Elías y Musa Besaile, como se dijo inicialmente.

“Dicen que yo presuntamente hacía parte de un complot contra Santos. Les recuerdo que tres meses antes fui el primero en este país en denunciar todas las porquerías de Odebrecht, Santos, Sarmiento Angulo y Néstor Humberto Martínez. Y todo se ha comprobado”, escribió Benedetti en su cuenta de Twitter.

La grabación es una conversación que transcurrió el 30 de diciembre de 2017, entre el entonces, fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez y el exsenador del Partido de la U, recientemente fallecido Juan José García Romero, en la que este último asegura que las acusaciones son un montaje y no hay pruebas que incriminen a Santos.

García Romero: (…) hay un plan ahí entre los tres

Martínez: sí, de decir una cosa que no es cierta, según lo que me dicen, no sé…

García Romero: claro, claro, claro. El tema ese Odebrecht que fue pa’ la campaña. Prácticamente lo mismo que dijo el otro.

Martínez: ¿qué tal esa vaina? ¿Ah?

García Romero: Están ahí enllavados Musa, El Ñoño y Benedetti.

Esa última frase se escucha claramente en medio de la conversación, pero Benedetti argumenta que no tiene sentido haber participado en un complot cuando él mismo ya había denunciado la red de corrupción que había detrás de Odebretch. El senador detalló que sus denuncias acerca de este caso las hizo el 15 de noviembre y el 5 de diciembre de 2017, semanas antes de que se grabara el mencionado audio.

Teniendo en cuenta que el exfiscal fue quien grabó el material, Benedetti asegura que la conversación fue planeada porque Martínez “está buscando una coartada” que desvié la atención en el caso. Además, señaló de ilegal el registro, sobre todo porque este no fue usado para presentar una denuncia formal.

“¿Por qué Néstor Humberto Martínez no hizo la denuncia formal sobre estos hechos? ¿Qué información quería cuadrar? ¿Estaba buscando una coartada? Su obligación como funcionario público era denunciar, no hacerlo constituye un delito”, aseguró Benedetti.

Martínez, en efecto, no presentó una denuncia formal, pero sí entregó el audio a la Corte Suprema de Justicia el 1 de febrero de 2018. El exfiscal también anexó una carta donde explica que Juan José García habría tenido acceso a la información después de que visitara a su hermano, el exsenador Álvaro Alfonso García Romero, en la cárcel ‘La Picota’, donde cumple una condena por que se le considera como el autor intelectual de una masacre ocurrida en Macayepo (Sucre) en 2000.

Álvaro habría tenido contacto con Besaile, quien le contó la estrategia que tenían planeada. Según Nestor Humberto Martínez, esta se habría pensado como “retaliación por la situación jurídica que estaban atravesando los implicados”, es decir, ‘El Ñoño’ y Besaile.

“…con ocasión de una visita que llevó a cabo a su hermano Álvaro, en la cárcel La Picota, tuvo contacto circunstancial con el senador Musa Besaile, quien le manifestó que, en desarrollo de su plan de colaboración con la Corte Suprema de Justicia, se había coludido para ofrecer una declaración sobre el destino final de los dineros que Odebrecht habría entregado a algunos senadores de la República, salpicando a la vez a diversas autoridades, versión que según lo planeado sería confirmada posteriormente -en el mismo foro- por el senador Bernardo Elías Vidal, también recluido en La Picota, sin poseer prueba de su dicho”

Al final de la carta, Martínez cuenta a la Corte otro punto que se escucha claro en el audio: su solicitud a Juan José García para que testifique en el proceso. Ante el requerimiento, el hombre se niega por miedo a que esa acción le represente un riesgo contra su vida.

Martínez: Piénsalo porque sería una buena colaboración para la Corte y una buena colaboración para la justicia en general.

García Romero: Sí, pero no me atrevo, la verdad yo no me atrevo, te soy sincero.

Cabe recordar que, este tema volvió a acaparar la agenda mediática del país porque, el pasado 24 de febrero, ‘El Ñoño’ Elías aseguró, en calidad de testigo que Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht, le mencionó un par de veces que había tenido reuniones con Santos, en las que discutieron intercambiar apoyo durante la campaña electoral por contratos, específicamente el otrosí de la vía Ocaña-Gamarra.

Ante las acusaciones, la defensa del expresidente asegura que ‘El Ñoño’ estaría buscando “beneficios judiciales que le generen rebajas de penas ya impuestas o que le excluyan delitos con penas muy graves como la del lavado de activos que le están investigando en la Corte Suprema de Justicia”.

Acerca de este punto, es importante mencionar que este mismo martes se conoció que Luis Carlos Torregrosa Diazgranados, abogado de ‘El Ñoño’ Elías, envió una carta el 5 de marzo al Consejo Nacional Electoral en la que explica por qué su defendido no desea testificar más en el caso.

De acuerdo con el exparlamentario, ha recibido varias amenazas e intimidaciones por hablar sobre la que, según él, es la verdad de lo que pasó en el escándalo de Odebrecht y su injerencia en la campaña presidencial.

“Esta manifestación libre y consciente del Dr. Bernardo Miguel Elías Vidal obedece estrictamente a razones de seguridad de él y de su núcleo familiar, por las más recientes declaraciones que se desprenden del entramado de Odebrecht. (...) Siempre ha sido la intención de mi defendido acudir de manera diligente, oportuna, leal y transparente a cada uno de los escenarios procesales a los cuales ha sido convocado a fin de contribuir con el establecimiento de la verdad en el citado caso, pero de conformidad con lo esgrimido en líneas anteriores, ese miedo insuperable y, por demás connatural a cualquier ser humano que se siente vulnerable ante un situación en particular, limitó su voluntad en la presente diligencia”, se lee en el documento.

