“Los de la Colombia Humana se salían de las fotos donde yo estaba”: senador contó cómo en 2018 lo vetaron por ser hijo de Piedad Córdoba

En el prematuro camino que arrancó para las elecciones de 2022, el movimiento que lidera el senador Gustavo Petro, Colombia Humana, ha lanzado una propuesta que llamaron, junto con otros partidos de centro-izquierda, ‘Pacto Histórico’, con la finalidad de recoger liderazgos en todo el país para postularlos en los comicios del próximo año.

La posición de este pacto era no vetar a nadie y se sobreentendía el mensaje a quién iba dirigido, a la Alianza Verde, que por su parte anunció que buscará también liderazgos bajo el título de la ‘Coalición de la Esperanza’ y que cerró la puerta a una futura convergencia política con el petrismo.

Pues bien, sobre el tema de vetos que supuestamente los verdes están ejerciendo contra Gustavo Petro, el senador de esa colectividad, Juan Luis Castro, contó cómo desde varios partidos políticos, incluyendo a Colombia Humana, en las elecciones del 2018 lo rechazaron por ser el hijo de la exsenadora Piedad Córdoba.

Así lo describió él mismo en una columna: “Yo fui vetado y sé lo que se siente. Cuando a uno lo vetan, uno es como un paria, como alguien indeseable, es casi como si olieras feo. El autoestima duele, el amor propio queda herido, esto sumado a lo que implica ser negro en sociedades tan racistas como las contemporáneas”.

El congresista, que finalmente ganó su curul en representación de la Alianza Verde, contó que en las pasadas elecciones presidenciales y de Congreso, Colombia Humana, así como sectores de mi propio partido evitaron cualquier aparición o cercanía con él en campaña por ser el hijo de Piedad Córdoba.

“Dijeron que era mejor no salir con el hijo de Piedad porque eso les quitaba votos (...) Pues cuando iba a hacer campaña al Senado muchas personas, incluidos de la Colombia Humana, se salían de las fotos donde yo estaba, luego supe que habían dado la orden desde arriba de que ‘mejor no saliéramos con el hijo de Piedad Córdoba’”, reveló el senador.

Este médico de profesión confesó que, ya estaba acostumbrado a que lo miraran feo en la calle, “que los compañeros del colegio se alejen, que te nieguen arrendar un apartamento pese a que tienes todo en regla, ir con mi mamá y que te insulten, yo estaba acostumbrado a eso por parte de la derecha, ¿pero desde la izquierda?”.

El hoy parlamentario se preguntó si quisiera ser parte del ‘Pacto Histórico’ que anunciaron los movimientos de centro-izquierda, ¿lo volverían a vetar?

A los mismos que hoy hablan de un “pacto histórico abierto, incluyente, amplio” me gustaría preguntarles si ahora sí me van a incluir o si por ser el hijo de Piedad Córdoba me van a seguir vetando. A los mismos que hoy hablan de democracia, igualdad y diálogo, me gustaría preguntarles si el que mi madre haya sostenido posturas políticas incómodas es motivo para que a mí también me consideren un paria y es mejor tenerme de lejos.