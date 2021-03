“Mi estado de forma es bueno, tengo mucha motivación”: Nairo Quintana tras conseguir un nuevo top 5 este año

El ciclista colombiano fue uno de los principales protagonistas del GP Industria & Artigianato y se metió cuarto en el sprint. Vía: Arkéa-Samsic

Una nueva y destacada actuación de Nairo Quintana se presentó este domingo 7 de marzo, el GP Industria & Artigianato fue el escenario idóneo para que el colombiano demostrara una vez más el buen estado físico que tiene actualmente, a pesar de no estar recuperado al 100% de la operación en sus rodillas. Tras un emocionante sprint, práctica que no es su especialidad, el boyacense se metió cuarto en la competencia.

La jornada de 193,4 kilómetros, disputada con salida y llegada en la localidad italiana de Larciano, se la adjudicó el belga de 21 años Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) con un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 26 segundos, quien se impuso en el embalaje a Bauke Mollema y Mikel Landa, segundo y tercero, respectivamente.

El recorrido ofrecía 2 circuitos, el primero llano y el segundo con 4 pasos por la Cota de San Baronto donde los favoritos debían dar espectáculo. Mikel Landa, Nibali y Vinconti intentaron, pero no pudieron separar el pelotón. Nuevamente Nibali intentó a falta de 36 kilómetros y junto a él se fueron Ciccone, Dunbar y el también colombiano Santiago Buitrago.

Llegó la subida definitiva y con ella la gran demostración de Nairo, pues el oriundo de Cómbita lanzó un poderoso ataque que solamente Vansevenant pudo responder, aunque metros más adelante se unirían Landa y Mollema.

Nairo intentó de varias formas irse de manera solitaria, pero no pudo conseguirlo. Se avecinaba un sprint definitivo y Nairo no era el gran favorito a la victoria, pues su contextura física, tamaño y condiciones lo acreditan como un escalador puro y no como un embalador.

Finalmente, los pronósticos se dieron y Vansevenant se impuso en el embalaje mientras que Nairo entró en la cuarta posición con el mismo tiempo, una posición muy importante de cara a las próximas competencias donde estarán sus próximos objetivos de la temporada, entre ellos el Tour de Francia.

“Fue un buen día para mí, pero también importante para el Team Arkéa-Samsic. Mis compañeros han sido un gran apoyo para mí. Tenía buenas sensaciones y me permitió correr por delante con los otros favoritos. Intenté un ataque en la final del pase para hacer la selección para intentar ganar. Desafortunadamente, se produjo un reagrupamiento en la cima y teníamos cuatro por delante”, manifestó Nairo Quintana.

Sin embargo, el cuarto puesto lo dejó conforme y tranquilo: “Lo más importante es que mi estado es bueno de cara a los próximos retos, que puedo afrontarlos con mucha motivación”.

Por su parte, Yvon Ledanois, director deportivo del Arkéa-Samsic, destacó el trabajo realizado por el colombiano y sus compañeros, quienes dejaron todo para ayudar al líder (Nairo) en los momentos decisivos.

“El objetivo era conseguir lo mejor posible con Nairo y que él tuviera apoyo a su alrededor durante toda la carrera. Me gustaría destacar el trabajo realizado por Benjamin Declercq, quien ciertamente se ha rendido, pero que antes de verse obligado a tomar esta decisión, se entregó al 300%. Puedes abandonar un evento antes de que finalice, siempre que lo hayas dado todo, como hizo Benjamín, sobre todo cuando al principio tienes que apoyar a un líder que tiene grandes ambiciones”, declaró.

Respecto al cafetero, Ledanois se mostró conforme con su trabajo y aseguró que todavía no hemos visto la mejor versión del corredor: “Nairo, fue 4º en el sprint, pero lo que recuerdo es que ataca en la subida final, y solo logra seguirlo Vansevenant con dificultad. (Vansevenant) Es un hombre al comienzo de la temporada y ya está por encima de su condición física, lo que está lejos de ser el caso de Nairo. Asumió la responsabilidad de hacer estallar la carrera y liberar a Mollema y Landa. Son buenas señales enviadas y no veo la hora de ver qué pasará en acabados similares”, concluyó.

Mensaje de Nairo Quintana a sus seguidores

Por medio de su cuenta de Twitter, Nairo también agradeció a quienes lo apoyan siempre y expresó que siempre quiere dejar todo en la carretera para que el público disfrute al máximo.

Esta es mi mejor manera de agradecerles a todos ustedes, dejándolo todo en cada carrera, gracias por estar en todos los momentos conmigo, mi cariño para ustedes es infinito.@Arkea_Samsic pic.twitter.com/8YEA9Rs8Ny — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) March 7, 2021

Clasificación del Gran Premio Industria e Artigianato 2021:

1. Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) - 4:26:26

2. Bauke Mollema (NED/Trek-Segafredo) - m.t.

3. MIKEL LANDA (ESP/Bahrain-Victorious) - m.t.

4. Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) - m.t.

5. Ide Schelling (NED/Bora-Hansgrohe) a 0:03

