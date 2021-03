Más de 2.000 personas ganaron chance en Chocó gracias a un plátano

Más de 2.000 personas ganaron un chance gracias a un número que salió en un plátano.

En Quibdó ocurrió un suceso que llamó la atención en todo el país, más de dos mil personas ganaron el chance, luego de que encontraran un número mágico en las cascara de un plátano. Una de las mujeres encargadas de distribuir plátano del Medio Atrato para Quibdó, encontró que en uno de es estos alimentos estaba marcado un número, el 0316, según ella, este era un mensaje del universo por medio del cual podrían ganar dinero, entonces decidió hacer el chance con el número, sin embargo, no se quedó con el secreto, le tomó una foto y la compartió con sus amigos y seres queridos.

En cuestión de minutos la imagen se hizo viral, y de paso, la fila de creyentes que decidieron probar suerte haciendo el chance. Curiosamente, esa misma noche, en la Lotería de Boyacá cayó en el número por el cual todos apostaron, así fue como más de 2.000 personas ganaron un dinero extra gracias a las mujer que compartió la imagen.

Por su parte, Jhony Mena, asesor jurídico de la empresa SuperGiros en el Chocó, confirmó a El Tiempo que se entregaron 1.500 millones de pesos entre todos los ganadores de la lotería la noche del domingo 7 de marzo de 2021.

Según Mena, “las mujeres les trajeron la suerte a las familias chocoanas, porque son ellas las que distribuyen el plátano del Medio Atrato para Quibdó. Lo mejor del premio es que fueron muchas familias las que ganaron dinero, varias de estas personas enfrentan serias adversidades. Lo curioso es que este hecho se convirtió en algo viral que las personas le coloquen un número al plátano y lo manden por WhatsApp”, confirmó el Mena.

Además aseguró que todo fue gracias a las redes sociales porque por medio de ellas se logró compartir la historia a más personas, “se regó voz a voz y en redes sociales. Empezaron a mandar la foto con el plátano y el número. Los grupos de WhatsApp y las redes sociales sirvieron para tener estos ganadores”, aseguró el hombre.

Hace 7 años, también en Chocó, se presentó una situación similar pero en una cachama, en el cuerpo del animal apareció un número que también cayó en la lotería e hizo ganar dinero a varias personas.

Más historias positivas en Chocó:

Hace unos días también se hizo viral la noticia de una patrullera Hanssy Lozano, quien, durante 9 años ha sido integrante del grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia, adscrita al departamento de Policía Chocó. La mujer convirtió su historia en viral por el arduo trabajo que viene realizando a favor de los niños, niñas y adolescentes vulnerables de Chocó.

Desde que inició el 2021, la mujer empezó una campaña en redes sociales para recoger fondos con el fin de comprarle una silla de ruedas a una niña de siete años con parálisis cerebral quien no podía asistir a la escuela debido a que no tenía cómo movilizarse, fue entonces cuando empezó con la iniciativa y logró no solo ayudar a esta pequeña sino a otros varios niños de la población para volver a clases de manera presencial.

