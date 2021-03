Así sería el Pacto Histórico que propone Gustavo Petro y que vendría con la “obra de varios gobiernos”

Este fin de semana inició la gira por varios departamentos de los miembros del Pacto Histórico de los partidos de izquierda, de cara a las elecciones. Con ese proceso en firme, el senador Gustavo Petro volvió a escribir sobre la propuesta política de esa alianza y lo que buscan en el futuro cercano.

El líder de la Colombia Humana se refirió a la coalición a través de una nueva columna en el portal Los Gustavos, como una continuación de su texto, en el mismo espacio virtual, en el que había hecho la propuesta públicamente. La diferencia, según expuso, es que en ese lapso pasó de ser palabras a iniciar la construcción del proyecto.

“No estamos hablando de pactos politiqueros, coyunturales, centrados en la repartija del poder y hechos por debajo de la mesa. Estamos hablando de cambiar la historia de Colombia hacia el sendero de la Democracia, la paz y la Justicia social”, indicó Petro.

El senador indicó que el Pacto Histórico debe ser un proceso que englobe a toda la sociedad colombiana, pero además que es el método de gobierno que proponen los adscritos a esa alianza. “El Pacto Histórico debe ser el método del gobierno, el próximo gobierno, y para ello hay que ganar la presidencia y las mayorías del Congreso”, aseguró Petro.

Así mismo, dio luces de cómo se presentarán las listas al Congreso de la República de los candidatos por medio de esa coalición. Según explicó, espera que la lista al Senado sea “única y poderosa”, abierta y con voto preferente; mientras que la de la Cámara de Representantes espera que sea cerrada y cremallera, es decir intercalada entre hombres y mujeres, para otorgar la garantía de ser elegidas en equidad.

Aún se presenta discusión de cómo serán las listas, pues algunos sectores insisten en que ambas sean abiertas e incluso el mismo Petro había anunciado que se convocaría al voto preferente para el Congreso. En esta nueva explicación, su propuesta, como miembro de la alianza, es que una sea abierta y la otra cerrada.

“La lista será abierta en lo que tiene que ver con el senado, es decir con voto preferente por individualidades, pero se financiará fuertemente una campaña única nacional, y se apoyará de manera efectiva las campañas de las mujeres para lograr paridad en la elección de curules. He propuesto que las listas a Cámara sean cerradas y cremallera, es decir que garanticen automáticamente que la mitad de las curules elegidas sean de mujeres”, escribió el líder de la Colombia Humana.

La idea de los miembros de esa alianza es lograr ser mayoría tanto en Senado como en Cámara, con el fin de poder tramitar las reformas que se proponen implementar como Gobierno. “Sin un Congreso de la República que responda a las mayorías nacionales no es posible el Pacto Histórico, y por ello hemos comenzado por este primer escalón”, afirmó Petro.

Sin embargo, agregó que las reformas que proponen requerirán de más de un periodo presidencial, por lo que sería necesario, según dijo, que la ciudadanía continuara eligiendo a representantes de ese proyecto político en elecciones subsiguientes, eso sí de diferentes personas.

“Como muchas de las propuestas de reforma demandan para su ejecución más de un periodo presidencial, y no seríamos honestos si ofreciéramos cambiar a Colombia en tan solo cuatro años, hemos propuesto, como se hizo en Chile, que siempre, si la ciudadanía quiere con su voto, el Pacto Histórico sea obra de varios gobiernos. No seríamos serios si no planteáramos que un cambio de época, de historia, implica el uso de varios quinquenios de transformaciones. Varios gobiernos dirigidos por diferentes personas”, aseguró el senador Petro.

En su columna, el senador también saludó a quienes han decidido sumarse en las últimas semanas a la alianza, como Roy Barreras a quien calificó de “centro” junto a Armando Benedetti; “sectores que deciden romper con el Partido Verde como el PTC y la Unidad Democrática” y señaló que están en conversaciones con sindicatos y centrales obreras para ampliar el pacto.

La gira de ese proyecto político inició este sábado en el sur occidente del país. Los congresistas David Racero, de Colombia Humana, y Wilson Arias, del Polo Democrático, visitaron la ciudad de Cali y posteriormente se desplazaron este domingo a Popayán para continuar en la convocatoria de votantes y líderes regionales.