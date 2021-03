En Cali consideran vacunar en los parqueaderos de centros comerciales

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, durante la visita al parqueadero de uno de los principales centros comerciales de la ciudad. / Secretaría de Salud de Cali

Cali sigue acudiendo a propuestas poco convencionales para acelerar su proceso de inmunización contra el covid-19. Luego de crear una línea telefónica para apoyar a los adultos mayores de 80 años con el agendamiento de la cita para recibir la inyección, las autoridades de la capital del Valle del Cauca comenzaron a trabajar en la idea de usar los parqueaderos de los centros comerciales de la ciudad como puntos de vacunación.

“Estamos evaluando la capacidad logística que tienen, la disponibilidad que se tiene, previendo que estos son puestos de vacunación que funcionarían durante todo el 2021”, le contó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, a Noticias Caracol, durante la visita de inspección a uno de los principales centros comerciales de la ciudad.

Carlos Betancourt, director ejecutivo de Asociación de Centros Comerciales de Colombia, le contó al mismo informativo que “son lugares centrales, son lugares amplios, son lugares donde la gente tiene como un referente importante para fácilmente llegar, entonces consideramos que puede ser un muy buen aporte para articularnos en todo este ejercicio, que permita que todos nos vacunemos”.

El recorrido es el primero de varios que planea hacer la Secretaría de Salud para identificar los espacios que serían habilitados como puntos de vacunación masiva de cara a las etapas 2 y 3 del Plan Nacional de Vacunación, que entre otros grupos, cobija a la población priorizada de personas mayores entre 60 y 79 años y de 16 a 59 años con comorbilidades, en los que se estiman hay 283.196 y 105.657 caleños.

Durante la tercera etapa también se vacunarán 23.236 docentes, 38.541 cuidadores institucionales, 2840 cuidadores del ICBF, 1073 cuidadores de centros de bienestar de adultos mayores, 1166 trabajadores de la Fiscalía, 1460 uniformados de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, 2000 del Ejército, 6200 uniformados de la Policía y 400 trabajadores del sector funerario.

Otros posibles escenarios para ser puntos de vacunación masiva extramural, es decir, por fuera de las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, son los coliseos o zonas deportivas, informó la autoridad local.

La propuesta se suma a la de la línea telefónica para mayores de 80 años, que tiene la intención de acelerar el proceso de agendamiento para esa población. Esto, teniendo en cuenta que según la Alcaldía, el proceso estaba tardando más de lo esperado.

De acuerdo con Torres, la iniciativa nació debido a que “varias de las bases de datos no están actualizadas. El porcentaje de contactabilidad está en el 50 % o 60 % de tal manera que muchas de las llamadas que hacemos se pierden, no contestan, no es posible”, lo que significa que muchos mayores de 80 no han podido agendar su cita, pues no han sido contactados por sus EPS.

De ahí que la funcionaria les haya pedido a todos los mayores de 80, o familiares de personas dentro de ese rango de edad, que si no han sido contactados para agendar su cita de vacunación, se comuniquen a la línea 4865555 extensión 1, donde recibirán todo el apoyo necesario para adelantar el proceso de actualización de datos, de forma que las entidades de salud puedan contactarlos para programar la inmunización.

Hasta este fin de semana, las EPS de la ciudad han hecho 7000 llamadas a los adultos mayores y solo 199 personas de ese grupo etario “han renunciado a la aplicación del biológico en la cita asignada por su prestador de salud”. La cifra hace referencia a 1,3 por ciento de los contactados.

Con todo, ‘La Sultana del Valle’, ha vacunado a un total de 14.903 personas. De estas, 9.711 dosis fueron para talento humano en salud, mientras que 5.192 se aplicaron a la población mayor de 80 años, según datos entregados por las EPS.

Con respecto a la llegada de más vacunas, el Valle del Cauca recibirá 116.942 dosis de la quinta asignación del Ministerio de Salud. “Esperamos que nos asignen 60.000 dosis para poder atender a la población adulta mayor a la que no hemos llegado y que está esperando ser vacunada”, dijo la secretaria Torres.

Seguir leyendo: