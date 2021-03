La dramática historia de Danna, una bebé raptada en 2018 en un barrio al sur de Bogotá

Danna, bebé desaparecida el pasado 1 de diciembre de 2018, en el barrio Monteblanco, en Usme, al su de Bogotá.

Con la esperanza de que su pequeña está viva, Andrea Katherine Vega le contó al diario El Tiempo cómo fueron los hechos que rodean la extraña desaparición de su pequeña hija Danna Guadalupe Vera Cardona, quien fue secuestrada el 1 de diciembre del 2018, en el barrio Monteblanco en la localidad de Usme, al sur de la capital.

Ella, como todos los días en las mañana, dejó al cuidado de una niñera llamada Rosalba a sus dos hijos, Danna y Johan, mientras tenía que ir trabajar como vendedora, en el centro de Bogotá. Según el diario, Andrea cuenta que nunca hubo alguna sospecha de las malas intenciones de la mujer que cuidaba a sus hijos, pues se había ganado su confianza, hasta el día que empezó su martirio.

Ella le hizo una llamada a las 11 de la mañana para avisarle que unos hombres habían llegado a la casa preguntando por ella y en vista que no estaba, estos se había llevado a la pequeña Danna.

“Le dejé a mis hijos común y corriente, ella me llama y me dice que habían llegado dos hombres en moto preguntando por mí y que como no estaba, se habían llevado a la niña”, relató Vega a El Tiempo.

Asimismo, cuenta que la niñera dijo que los supuestos asaltantes exigían que se les pagara 1 millón de pesos al día siguiente, sin embargo, en medio de sus desespero Andrea sentía que Rosalba le contaba los sucesos de manera muy tranquila y por eso empezó a sospechar de ella.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, la actitud de la mujer era extraña, pues en la llamada le dijo a la madre de la menor que no podía acercarse a la casa porque los secuestradores la tenían vigilada, que no le avisara a la Policía y que, más bien, se dedicara a buscar el dinero si quería tener a la niña de regreso.

“La actitud de ella me pareció sospechosa, se escuchaba muy calmada, como si no hubiera pasado nada, al dueño de la casa y a los vecinos les avisó tiempo después. Nadie escuchó gritos, ni que pidiera ayuda”, contó la mamá de Danna al diario.

Tras el rapto de su hija, Andrea empezó a recordar cosas, entre esas una pregunta que alguna vez le había hecho Rosalba, ella le dijo si no había escuchado del robo de niños por el sector, lo cual acrecentó su desconfianza.

“Un día esa señora me dice que si había escuchado que estaban robando niños en los barrios y me preguntó: ¿Qué haría si pierde a sus hijos? Le respondí: ‘yo me vuelvo loca’. ¿Por qué me tenía que decir eso?”, relató la mujer a El Tiempo.

Así dieron a conocer la desaparición de Danna Guadalupe Vera:

Han pasado más de 826 días y Andrea no sabe nada de su hija, que el próximo 12 de abril va a cumplir 4 años y es extrañada por su familia. Hasta hace 6 meses ella aguardó en la casa de donde se llevaron a su hija, con la esperanza de que la contactaran para saber información de Danna.

Contó que no existe un solo día en el que ella no piense en su hija, la recuerda perfectamente, la ropa con la que ese día se la entregó a Rosalba: unos zapatos blancos, un pantalón rosado con bolsillos y un saco blanco. “Ella era gordita, con sus crespos lindos y cejas pobladas”, rememora con nostalgia la madre.

De igual manera, le detalló al medio bogotano que Danna tenía un año y siete meses, por lo que ella ya demostraba sus gustos, que eran peppa pig, la vaca lola y las rondas infantiles. Los mismos que sigue escuchando por sus otros dos hijos. Johan, de 5 años; y Rosa de apenas 9 meses. Además que ya sabía decir algunas palabras como: “mamá, papá, pepe, pan, galletas”.

“No hay un solo día en que no la recuerde, no la llore y sueño con el día de poderla tener en mis brazos. No sé en qué manos estará. Solo le pido a Dios que esté bien y que la pueda recuperar pronto”, dice Andrea.

Hace poco Andrea se enteró que Rosalba vive en Armenia, pues por medio de fotos en redes sociales la vio, y a pesar que las autoridades le ha insistido en interrogatorios de diga la verdad, la mujer niega su responsabilidad en la desaparición de la menor.

Rosalba fue detenida como presunta responsable del asesinato de una mujer, ocurrido en septiembre del año pasado en esa ciudad y también se le investiga por otras desapariciones.

Hasta el momento, el Gaula mantiene la recompensa de 20 millones, pero nadie da pistas de lo que sucedió con la pequeña.

Como han pasado varios años, y Danna ha crecido, con la ayuda de Missing Children Colombia lograron hacer un retrato aproximado de cómo sería ella actualmente. La imagen ha sido difundida en varias páginas nacionales e internacionales con ayuda de la ONG, pero todavía no se tiene una respuesta positiva.

