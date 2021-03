“Advertimos que no teníamos garantías”: Iván Cepeda, tras solicitud de preclusión al caso de Álvaro Uribe Vélez

Senador Iván Cepeda - Expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Foto: Colprensa.

Tras la noticia de la petición de la Fiscalía de precluir la investigación por manipulación de testigos que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe, el senador Iván Cepeda afirmó en entrevista con la revista Semana que en realidad sabían que esto iba a pasar, pues desde que el caso pasó a manos del fiscal Gabriel Jaimes, “advertimos que no teníamos garantías. Nuestras peticiones siempre fueron tratadas de una manera negligente, mientras que la defensa de Uribe pedía cualquier cosa y se hacía rápidamente”, señaló Cepeda.

En diálogo con el medio bogotano, el congresista también afirmó que denunciará al fiscal, pero no solo por esta decisión sino por otros temas, pues considera que dejó a un lado que el investigado era el expresidente y no hubo un trabajo, de su parte, para avanzar en el caso, “se dedicó a investigar a las víctimas y al testigo principal. La mayoría de las pruebas que practicó ya las había hecho la Corte Suprema”, explicó el senador al medio.

Asimismo, fue enfático en señalar que no esperará a que Jaimes exponga los argumentos de dicha decisión, pues indicó que su denuncia tiene motivos con fundamentos, los cuales son claros y amplios para formular la denuncia.

“Se burló del impedimento y tomó cartas en el asunto para seguir adelante y claramente no es imparcial. Quiso acabar con las pruebas de la Corte y el auto con el que se decidió la medida de aseguramiento en contra de Uribe. Lo que hizo el fiscal fue una ofensa a la justicia que debería darle vergüenza a la Fiscalía”, argumentó Cepeda a Semana.

Sin embargo, pese a que lo denunciará por prevaricato, Cepeda no negó que no se hacen grandes ilusiones, porque el tema lo investigará la propia Fiscalía General.

Ante los tiempos que podría tomar llegar a resolverse el caso, el senador manifestó que puede ser muy largo, quizás hasta alcanzar las elecciones presidenciales de 2022 y extenderlo, pues en medio del pleito judicial y las investigaciones aún están personajes e investigaciones contra Diego Cadena y Álvaro Hernán Prada involucrados en el caso. “Uno no sabe a dónde va a ir a parar. Es probable que termine en un juicio y eso lo prolongaría, incluso, por años. Pero, además, porque hay dos escenarios judiciales que se deben tener en cuenta”, aseguró el partidario del partido Polo Democrático.

En cuanto a la expectativa de que el juez de negativa a la solicitud de la Fiscalía de precluir el caso contra el exmandatario, Cepeda afirmó que, “todos esos escenarios son posibles” y, agregó, que buscarán desbaratar los argumentos de la Fiscalía, pues el congresista sostiene que esa es la única decisión plausible si se actúa en derecho “porque hay miles de pruebas que se obtuvieron de manera legal y no se entiende cómo el fiscal Jaimes, quiso más pruebas y no profundizó en las que había”, indicó durante la entrevista el congresista.

“Vamos a examinar todo el escenario y de acuerdo con eso nos vamos a pronunciar en el momento en que estemos ante un juez. Nuestros argumentos son serios. Así que yo le recomendaría al fiscal Jaimes que ojalá traiga algo medianamente sólido, porque si no, va a hacer el ridículo ante el país”, señaló Cepeda.

A la pregunta de cómo sería el actuar ellos, en el momento que el juez determinará cerrar el caso, Cepeda evidenció que la lucha por justicia continuaría e indicó que lamentaba decepcionar a los que piensan en ese momento, diciendo que “este es un camino muy largo. Aquí hay tres procesos en curso” los cuales, según él, seguramente tendrán repercusiones, no solamente jurídicas, sino también políticas. “Así que todavía hay mucho aquí por definir. Yo diría que no hay que actuar aquí a la ligera y con afanes”, dijo Cepeda, quien no descartó a futuro acudir a instancias internacionales.

Al hablar del testigo estrella del expresidente, Juan Guillermo Monsalve, el senador Cepeda afirmó que durante todo el proceso lo único que han buscado es que este testigo se retracte, además, que han intentado asesinarlo en varias ocasiones, hechos que, según Cepeda, no han sido tenidos en cuenta.

Respecto al testigo Juan Carlos Sierra, más conocido como el ’Tuso’ Sierra, sobre el hecho de haber sido escuchado por la Fiscalía y no por la Corte Suprema, Cepeda afirmó que es bien sabido que el alto tribunal nunca se ha negado a citarlo para interrogarlo, pues recordó que, en una entrevista que el exparamilitar le concedió a la misma revista Semana, él expresó que sentía temor y por eso no concurrió. “Entonces no es un problema de que no lo hayan citado, sino que él no quiso concurrir y eso lo sabe bien el señor Granados. Lo que pasa es que el señor Granados tiene una memoria ligera, como también es su defensa al exsenador Uribe”, aclaró Cepeda.

Al finalizar, se refirió al posteó en su cuenta de Twitter, donde contundentemente le señaló al expresidente que “no habrá luz al final del túnel”, insistiendo en que él cree que eso va a ocurrir y que era el mensaje justo, pues no es precisamente la gloria lo que el espera al exmandatario.

“Me parece que cada vez más su vida está llena de sombras, de falsos positivos, falsos testigos, falsos intentos de preclusión. Y cuando las cosas son falsas, lo que esconden realmente vale la pena conocerlo”, afirmó el senador Cepeda a la revista Semana.

