Exnovia de La Liendra abrió concurso para pasar una ‘noche íntima’ con algún seguidor o seguidora

Mercedes Uhía, la exnovia de ‘La Liendra’, se tomó sus redes sociales para hablar de un tema que se empezó a rumorar hace unos días: que está rifando una noche de pasión con ella. En su cuenta de Instagram que tiene privada y donde alcanza casi 230 mil seguidores, la joven dijo que el concurso era “100 por ciento real”, lo interesante es que pueden participar tanto hombres como mujeres y en cualquier ciudad de Colombia.

El proceso de participación consiste en pagar una inscripción de 200.000 pesos y luego se les habilitará un cuestionario por WhatsApp para llenar los datos y empezar a participar. Uhía explicó que la noche tendrá una cena, licor, baile, hotel cinco estrellas y tener intimidad toda la noche. El concurso corre desde el pasado 3 de marzo hasta el 26 de este mes y se puede pagar por Nequi y Daviplata.

La mujer dijo que los números que aparecen en sus historias no son suyos y que todo lo administra un conocido suyo. “Si me quieren juzgar por el concurso, ADELANTE... Igual me porte bien o me porte mal, siempre hablarán. Los amo”, concluyó la joven.

En 2020 Mercedes confesó que La Liendra la amenazó diciéndole que nadie le iba a creer la versión que él era quién le escribía y le reclamaba cosas, “son 4 millones de seguidores contra 188 mil”, sentenció el influenciador. Además dijo que “se metió a medio mundo al bolsillo” con su humildad y llorando todo el tiempo “pobrecito de ti”.

Por otro lado, en redes sociales, desde hace varios años, se ha hecho viral un reto llamado ‘Coger, matar o casarse’ en el que a los jugadores les dan el nombre de tres personas y deben escoger con quién hacen cada cosa, esa fue la dinámica que decidieron realizar ambos jóvenes en la cuenta de Mateo Carvajal. Este reto genera polémicas porque, claramente, los internautas colocan nombres de personas problemáticas o, como fue en este caso, de exparejas de los jugadores.

En la primera respuesta La Liendra hizo que Mateo Carvajal escogiera entre Luisa Castro (exnovia de La Liendra), Melina Ramírez (expareja y madre del hijo de Carvajal) y Luisa Fernanda W. El otro influenciador se veía reacio a responder ese tipo de preguntas, pero finalmente cedió ante la presión de su amigo.

“Mato a Luisa (Castro) y no me cojo a ninguna”, se apresuró a decir Carvajal, pero Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, le insistió hasta que dio una respuesta final que tiene fascinados a los seguidores de Carvajal.

Matar a Luisa Castro, acostarse con Luisa Fernanda W y casarse con Melina Ramírez fue la última respuesta de Carvajal, decisión que sus seguidores están replicando en redes sociales, pues hay muchos seguidores de Carvajal y Ramírez que esperan verlos juntos de nuevo, junto a su hijo Salvador.

En la segunda ronda fue el turno de La Liendra por responder, en este caso las famosas entre las que debía escoger era Jessica Cediel, Lina Tejeiro y La Segura. Sin dudarlo mucho tiempo, Gómez aseguró que se acostaría con Cediel, se casaría con La Segura y descartó a Tejeiro de las opciones ‘positivas’.

Para la tercera ronda, Mateo Carvajal debió escoger entre tres famosas colombianas muy polémicas, se trata de Luna Gil, Yina Calderón y Epa Colombia. “Yo ya no quiero jugar más”, aseguró el influenciador que salió corriendo para evitar responder; sin embargo, nuevamente cedió a la insistencia de La Liendra.

La respuesta final de Carvajal fue casarse con Epa Colombia, acostarse con Yina Calderón y matar a Luna Gil, aunque aseguró que podía cambia entre Epa y Calderón porque ambas son empresarias. En la siguiente oportunidad, La Liendra debía responder y Mateo Carvajal le colocó las mismas opciones.

