“Si hoy no prestaran los jugadores de Europa, Colombia estaría muerta”: Freddy rincón

Una nueva polémica se generó en el entorno del fútbol colombiano, esta vez a causa de unas fuertes declaraciones del ex jugador de la Selección Colombia, Freddy Rincón, quien afirmó que el balompié del país ha decaído y hoy por hoy solamente los jugadores que militan en el exterior son los únicos que pueden vestir la camiseta del combinado nacional.

Además, fue crítico con el manejo que se le da a los clubes en su país natal, ya que tuvo la oportunidad de hacer parte del cuerpo técnico de Millonarios bajo el mando de Jorge Luis Pinto, y considera que el manejo es diferente al que se le da en otroas países.

En una entrevista con el programa brasileño, ‘Mesa Redonda’, el cafetero dejó varias frases que seguramente no caerán muy bien a los aficionados. Respecto a la actuación de los clubes colombianos en los torneos internacionales, Rincón fue cuestionado sobre si se puede comparar el nivel mostrado con el del fútbol brasilero.

“No, para nada. De hecho, recientemente, los equipos colombianos no han llegado a donde debían llegar, así que las cosas no están bien. Infortunadamente, el fútbol colombiano se detuvo en el tiempo y solo tenemos los mismos de siempre como Falcao, James, Muriel, Duván, pero en Colombia no hay nada. Por ejemplo, si hoy no prestaran a los futbolistas de Europa, Colombia estaría muerta”, sentenció.

Para él no hay ningún jugador del fútbol nacional que esté listo para verter la ‘tricolor’, pues considera que eso también tiene que ver con el direccionamiento que le dan los directivos a los diferentes clubes, el cual no es el indicado.

“En Brasil dirigí varios equipos como la Sub-23 de Corinthians y la Sub-23 de Atlético Mineiro. Después vine a Colombia y fui asistente técnico del profesor Jorge Luis Pinto (en Millonarios). Ahí me di cuenta de que dirigir en Colombia es muy difícil porque se presenta una situación que incluso, sé que en Brasil existe, pero que en Colombia es más marcado”, dijo.

Pero los señalamientos no quedaron ahí, el nacido en Buenaventura apuntó contra los dueños de los equipos y fue contundente al revelar una problemática que se vive al interior de algunas escuadras.

“Hablo de que el presidente quiere mandar los clubes y que el técnico ponga determinados jugadores en la cancha, así no funcionen. Y como mi temperamento ya lo conocen, prefiero seguir con otras cosas en las quizá pueda hacer todo mejor”, afirmó.

Por último, fue cuestionado sobre Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré, esto debido a que Borja pasó por Palmeiras sin mucho protagonismo, mientras que ‘Rafa’ sonó para llegar al Brasileirao a pesar de rechazar la oferta del ‘Verdao’.

“Borré y Borja son iguales. Borré tiene más agresividad para jugar y quizás pueda dar un mejor resultado para Palmeiras, pero no es una gran diferencia”, puntualizó.

Estas nuevas declaraciones se suman a las expresadas hace un par de semanas cuando señaló al 10 de la selección, James Rodríguez, luego de que en una entrevista con el programa Pulso Sports de Perú haya dicho que aún le falta para ser denominado ‘crack’.

“Acá en Colombia se formó una polémica de James conmigo y una cosa de esas, pero yo soy muy claro en mis conceptos y, como dicen los brasileños, ‘no me quedó encima del muro’ para decir las cosas. A mí James me parece un muy buen jugador, pero falta más sacrificio y una serie de cosas para llamarlo ‘crack’. Son situaciones en las cuales cada quien tiene su concepto, pero el mío es justamente ese”, señaló en esa oportunidad.

