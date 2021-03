Peligrosa actitud de sujeto que sube videos a TikTok en los que simula golpear y abusar sexualmente de mujeres

En las últimas horas, un mujer en Twitter publicó un video de un hombre que simula golpear y abusar de una mujer. “En su mayoría solo sube contenido violentando a mujeres”, comentó la tuitera.

La publicación generó una ola de comentarios de otras mujeres, que aseguran tener miedo de lo que este sujeto publica en la plataforma de TikTok. “Esto me dio demasiada ansiedad y ganas de vomitar literalmente, qué miedo pensar que a diario nos cruzamos con tipos así, cómo vamos a estar tranquilas”, expresó otra joven en Twitter.

En una de las grabaciones que compartió el señalado acosador, sale golpeándose contra una pared diciendo que así le pegaría a una mujer, después simula abusarla y luego golpea el piso diciendo “imaginemos que ella está en el piso”.

Twitter

En otra grabación se ve como este mismo sujeto va caminando por la calle y se cruza con una mujer que va de la mano de su pequeña hija, pero eso no le impide abordarla para decirle, “estás muy linda”, luego sigue caminando y grita “que linda chica”, voltea a mirar y dice que si la mujer se asustó y corre, la mata.

Twitter

Varias cuentas en redes sociales pidieron a la Policía o la Fiscalía intervenir por ese tipo de contenido violento que comparte el sujeto, quien al parecer vive al sur de Bogotá. Así lo dejó saber una usuaria de Twitter que dice conocerlo. “El man vive cerca de mi casa. Lo peor de todo, es que el papá tiene un mini mercado y en ocasiones, él atendía/atiende”, dice la joven.

En otro video, el señalado acosador sale montado en un bus de TransMilenio con una mochila y le dice a los ciudadanos que están allí que lleva una bomba, ”no quiero nada de su sucio dinero”, para después reírse y afirmar que era una broma. Un comportamiento que preocupa a los internautas.

En un reciente video que colgó en su cuenta de TikTok dice que, “esto se está saliendo de control”. En la grabación asegura que, la “gente comienza a creer que en realidad tengo una enfermedad mental o algo así, me están haciendo quedar como un acosador de mujeres aunque yo no suelo molestar a las mujeres sino también a los hombres”.

El sujeto dice que solo estaba interpretando a un personaje y que él en la vida real no es así. “Obviamente yo la vida real no soy así y pues era la intención del personaje. También están mandando amenazas de muerte pero pues la verdad me da igual”, dice.

En esa grabación, el señalado en redes sociales dice que, por esos videos que sube la Policía no puede hacer nada, “porque para que se fuera a la justicia tendría que hacer algo, pero nunca en mi vida he hecho daño a ninguna persona”, comenta.

TikTok

Todas las mujeres víctimas de acoso deben denunciar este tipo de casos ante las autoridades competentes o a través de la Ruta Única de Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia, la cual informa sobre las entidades del orden nacional y distrital a las que pueden acudir en toda la ciudad para solicitar orientación, atención en salud, medidas de protección y acceder a la justicia en caso de ser víctimas de violencias o si su vida está en riesgo.

Para más información u orientación sobre esta estrategia consulte la página web www.sdmujer.gov.co o denuncie a través de la línea 123. También puede comunicarse a la Línea Púrpura Distrital 018000112137 para recibir orientación las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Seguir leyendo