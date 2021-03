Denuncian en Cali supuestos cobros ilegales para la inscripción en el portal Mi Vacuna

Desde el gobierno nacional se han hecho constantes llamados a la ciudadanía para donde informan que el proceso de vacunación es totalmente gratuito. EFE/Biel Aliño/Archivo

En las últimas horas se conoció el caso de que a las afueras del Hospital Primitivo Iglesias, ubicado en la ciudad de Cali, delincuentes están adelantando el cobro económico a distintos ciudadanos que pretenden inscribirse en la plataforma ‘Mi Vacuna’, con el fin de adelantar su proceso de vacunación contra el covid-19.

Y es que según las autoridades, se han presentado varias denuncias de caleños que han manifestado el cobro de $40.000 por ser registrados en la herramienta dispuesta por el gobierno nacional, en donde los colombianos cuentan con tres componentes: Me Informo, Me consulto y Me Postulo, y donde pueden consultar su proceso de inmunización.

Respecto a las irregularidades presentadas, la Red de Salud Centro de Cali comunicó a la ciudadanía que el procedimiento es gratuito y que cualquier cobro indebido tiene que ser denunciado ante las autoridades competentes.

“Aclaramos a la ciudadanía que desde la Red de Salud del Centro E.S.E. nos acogemos a los lineamientos del Gobierno Nacional y que este procedimiento no tiene ningún costo”, recordó la entidad a través de un comunicado oficial, publicado en la red social Twitter.

Y es que la Red de Salud Centro cobija los servicios salud de las comunas 8, 9, 10, 11 y 12 en Cali, donde se conocieron los casos. Hay que recordar que, de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación, actualmente se está llevando a cabo la vacunación con los mayores de 80 años y en el portal ‘Mi Vacuna’ solo se permite conocer la etapa de priorización del personal de salud de primera línea como de la comunidad mayor mencionada.

“Se recomienda que ante cualquier ofrecimiento de este tipo, realizar las denuncias respectivas y verificar esta información en cualquiera de nuestras IPS”, menciona la entidad.

Según han explicado desde el gobierno, los datos de los ciudadanos que aparecen en plataforma fueron cargados por las diferentes EPS que hay en el país, no obstante, en caso de necesitar la vacuna por algún motivo especial, mediante la opción ‘Me Postulo’ los ciudadanos pueden ingresar sus datos para ser tenidos en cuenta en la etapa 1 de priorización, este proceso tampoco necesita de algún pago.

Comunicado de Red de Salud del Centro ESE

¿Cómo consultar mi fase de vacunación en ‘Mi Vacuna’ App?

Las personas interesadas en conocer su fase de vacunación en Mi Vacuna App podrán hacerlo mediante el componente ‘Me Consulto’ en la que al digitar su número de cédula sabrán en cuál de las cinco etapas de vacunación se encuentra.

“En el componente Me Consulto, las personas podrán buscar en qué etapa de priorización de la vacunación se encuentra. Las personas en la Etapa 1 -adultos de 80 años o más y talento humano en salud en la primera línea de atención del covid-19-, podrán consultar lugar, fecha y sitio de vacunación”, informó en su momento el Ministerio de Salud.

¿Cómo saber mi turno de vacunación si no tengo acceso a internet?

De acuerdo al Ministerio de Salud, se han dado a conocer las opciones para conocer el proceso de vacunación en caso de no contar con conexión a red.

- Desde la EPS llaman al usuario -puede ser por mecanismos masivos- y se define fecha.

-Si no llaman al usuario, éste puede llamar a su IPS, EPS, ente territorial de su jurisdicción o a la línea 192, para obtener su agenda o información.

- Ya con la cita, la persona se vacuna en su IPS primaria, pero puede acceder a otra IPS o vacunarse en IPS de vacunación masiva.

- En el caso de personas con limitación, se hace vacunación en casa o en el sitio de Centro de Larga Estancia para adultos mayores.

- En la medida que avanza el proceso y según las coberturas, se incorporarán otros procesos complementarios ya previstos.

