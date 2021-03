Cambiazo de cadaveres en Barranquilla en medio del primer pico de la pandemia

Entre los ocho muertos, tres son del estado andino del Táchira (fronterizo con Colombia), dos hombres de 62 y 60 años, así como una mujer de 72. EFE/Johnny Parra/Archivo

Después de ocho meses de su muerte, la familia de la enfermera Marilyn Pérez aún sigue sufriendo por su muerte, esta vez, se dieron cuenta que tras la exhumación de su cuerpo, en realidad no era ella la que estaba enterrada en el lugar. La hija de la mujer asegura que a quien enterraron como su mamá no es la misma persona.

La mujer falleció por coronavirus el 6 de julio del 2020, en el pico más alto que tuvo Barranquilla de enfermos por coronavirus. Desde entonces, la familia de la enfermera desconoce a dónde fue a parar su cuerpo, según denuncia ellos, ese día se produjo un cambio en los cadáveres debido a una confusión entre la Clínica El Prado, donde estaba internada Pérez antes de morir, y la funeraria Jardines de la Eternidad, que estaba a cargo de su sepultura.

Luego de entrar en una batalla judicial, la familia logró que la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía 66 Seccional de la Unidad de Seguridad Pública de Barranquilla ordenara a un juez que se exhumara el cuerpo que estaba sepultado que estaba en Jardines de la Eternidad, puesto que la clínica les informó a los seres queridos que, por error, el cadáver se había entregado a otra familia y enterrado en ese lugar.

Katherine Hernández, hija de la fallecida, denunció a medios de comunicación que el cuerpo exhumado no corresponde al de su madre, que la estatura de la víctima no corresponde con la de su madre, “escasamente mi mamá medía 1.53 y el cuerpo exhumado era de 1.73”, explicó Hernández.

La enfermera Marilyn Pérez trabajaba en el hospital Materno Infantil de Soledad y formaba parte de la primera línea de batalla contra el coronavirus.

Eliana Pérez, hermana de Marilyn, confirmó que espera que Medicina Legal adelante el proceso de manera agil y poder por fin descansar del calvario que ha sido este año para la familia,“esto se ha dado como una luz para todos los enredos que hubo ese día, al momento de entregar esos cadáveres, de los dos que estaban como desaparecidos, mi hermana supuestamente estaba en ese campo santo, como nos afirmaba la clínica. Se encontraron con el señor que también estaba perdido; ahora tenemos la fe y la esperanza que en el otro campo santo, donde supuestamente estaba sepultado el señor que encontraron ayer, allí vamos a encontrar a mi hermana”, manifestó Pérez en entrevista con RCN Radio.

Por otro lado comentó que ahora tienen que someterse a una nueva exhumación,“lo que queremos es celeridad, que ojalá Medicina Legal nos dé rápido los resultados de la necropsia del día de ayer, para que ellos puedan decirnos, cuándo van a hacer la segunda exhumación, y allí vamos a encontrar a mi hermana, Dios mediante”, agregó la mujer.

Finalmente, la mujer hizo un llamado a los hospitales para que sean más responsables con los cuerpos de las personas que están falleciendo, “Este dolor tan grande que nosotros llevamos, no se lo deseamos a ninguna otra familia, y eso quiere decir que la gente tiene que estar muy pendiente, no rendirse; nosotros no nos vamos a rendir, porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y mi hermana tiene que aparecer”, señaló Pérez.

