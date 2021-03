Joven que dijo odiar ser colombiana se hizo tendencia en redes sociales

Foto: capturas de video

Hacerse viral en redes sociales, actualmente, solo necesita de un comentario, video o imagen en la que se indigne, conmueva o divierta a los usuarios de estas. Sin embargo, la indignación es una de las peores maneras para darse a conocer en un mundo digital, en el que cualquiera puede compartir sus opiniones, por muy polémicas que sean y, por ende, cualquiera puede reaccionar a estas.

Durante esta semana se empezó a compartir en redes sociales el video de una joven llamada Daniela Ardila quien, en una grabación de 15 segundos, indignó a muchos colombianos después de asegurar que odia haber nacido en este país. La joven de 27 años que tenía 15 mil seguidores en su cuenta de Instagram @danielaardilam, la cual ya no aparece en la red social, estaba hablando sobre sus planes de irse del país, aunque en Twitter solo se dio a conocer el aparte de 15 segundos más polémico.

Ardila estaba explicando cómo se mantendría en otro país y señaló que “puedo trabajar de mesera mientras. A mí cero me da pena eso”, señaló la joven. Sin embargo, fue la expresión que utilizó después de asegurar esto la que hizo que muchas cuentas de Twitter compartieran su video indignados con ella. La instagramer dijo que trabajar como mesera en Colombia sí le da pena, “acá en Colombia un poquito, sí, gas, ¿pero en otro país? En otro país ni me va a dar pena coger bus. Acá me da asco, miedo”.

“Ustedes saben que yo odio Colombia, pero bueno, soy de acá, me tocó aguantarme ser de acá y nada que hacer. Cada quien con sus gustos”.

Vea aquí las polémicas declaraciones de la joven oriunda de Bucaramanga:

“Me encantaría que le quitaran la nacionalidad colombiana y trate si quiera de buscar otra a ver que país la va a querer con ese pensamiento tan pobre”, “Y yo que fui mesero y me topaba con sujetos así, que lo veían por encima del hombro. Reina, respira y relájate”, “¿En serio? En pleno siglo XXI y todavía existe gente tan hueca”, fueron algunos de los comentarios que hicieron quienes compartieron el video de la joven. Además, la criticaban porque en su perfil de Instagram, cuando aún estaba activo, tenía una bandera colombiana al lado de su nombre.

Por otro lado, la joven encontró consuelo en algunos que aseguran que, por muy impopular que sea su opinión, ella tiene razón. “Quisiera en verdad indignarme pero es que sí, Colombia es bien fácil de odiar”, “Pos yo no le veo lo raro, acá da asco todo”, “Pues está como bien bobita pero ¿ustedes creen que por nacer acá ya hay que amar el país? Pues no”, señalaron algunos.

Pero las críticas no se quedaron ahí. Ante las cientos de veces que fue compartida y comentada la grabación de su historia, muchos usuarios de la red social se dirigieron a su perfil para insultarla. Entonces, Daniela Ardila apareció nuevamente queriendo explicarse, pero solo logró aumentar los comentarios negativos.

“¿Por qué quieren que yo siga peleando y hablando del tema? Si yo, yo soy Aries, me puedo emputar ahorita y en cinco minutos le estoy diciendo a la vieja ‘hola amiga’ (risas) a mi se me olvidan las cosas, yo no les presto atención”, señaló la joven en otro video que también empezó a ser replicado en las redes sociales.

Finalmente, Ardila subió otras historias a su perfil en las que trató de explicar qué era lo que ella quería decir, pues según ella las personas se dejaron llevar por 15 segundos sacados de contexto. “Yo me refería a que el trabajo en Colombia es muy mal pago y nos explotan demasiado. Por eso me quiero ir”, explicó.

Sobre el tema del bus aseguró que, “¿a quién le gusta montar en bus? No creo que tenga que explicar eso, el bus además de ser físicamente feo, no hay seguridad. Yo no me siento bien en un bus, o me pueden violar o me pueden asesinar, y más siendo mujer, y eso no me ha pasado en otro país”.

Daniela aseguró que sabe que “muchos piensan como yo, estoy segura que hasta mis haters piensan así, pero tergiversaron mis palabras en una historia de 15 segundos”.