“Porque tienen frustraciones, pero eso no nos quita la corona mi amor”: madre de La Segura estalló en redes tras críticas por su apariencia física

La madre de la influencer La Segura, Alexandra Mena, ha llamado la atención entre los seguidores de redes sociales de su hija por diferentes aspectos. Algunas personas se han enfocado en hablar del pasado de la colombiana, mientras otros detallan la apariencia que luce actualmente.

A pesar de que la mayoría de críticas que recibe la progenitora de la caleña en sus contenidos digitales hacen alusión a su paso por la industria del cine pornográfico, recientemente, un usuario de Instagram señaló que Mena ya no está en edad para estar mostrando “de más” tras un video que subió.

En la publicación, las caleñas bailan vestidas de negro desde el balcón del apartamento de la joven, presumiendo costosas carteras.

“Mereces lo que sueñas”, fue la descripción que agregó la madre de la influenciadora en la publicación en la que logró más de 37.000 “me gusta” y cerca de 450 de comentarios.

Los comentarios no se hicieron esperar para atacar a Mena, que se mostraba en la grabación con un corto vestido negro y unas botas de caña alta.

“Esa señora no se ha dado cuenta que le llegó la edad, una mujer para ser hermosa no tiene que andar mostrando de más”, fue uno de los comentarios más fuertes, al cual Mena no dudó en responder: “Sí y me llegó bella y lo que falta por mostrar jajajaa. Sígueme siempre para que veas como me sigue llegando y soy tan feliz. Una mujer es bella y tiene derecho a todo a cualquier edad”, escribió la mujer que cuenta con más de 700 mil seguidores en la red social.

Algunos detallaron que no veían el sentido mostrar su costosa adquisición, a lo que Alexandra respondió sin vacilación, destacando que así como ellos son libres de comentar y dar su opinión, ellas son libres de compartir en sus redes sociales lo que deseen.

“No entendí ¿soñaban un bolso?”, “¡En serio la ignorancia es atrevida! La gente que sueña con un bolso.”, “Deberían mostrar el cerebro así como alardean de una pinché cartera”, “Disque mereces lo que sueñas y mostrando un miserable bolso”, son algunos de los comentarios.

Debido a las críticas que recibieron, ‘la Segura’ también reaccionó y agregó: “¿La gente porque pelea sola? Mami te amo” y esta le contestó añadiendo: “Jajajajajajajajaajja mi reina porque tienen frustraciones, pero eso no nos quita la corona mi amor”.

En ocasiones anteriores, la mamá de Natalia ya ha sido criticada por su llamativo físico, pues ha tenido un drástico cambio desde que empezó a ser conocida por ser madre de la creadora de contenido. Alexa se ha hecho diferentes cirugías en el rostro y el resto del cuerpo, que han transformado por completo su apariencia física.

Sin embargo, así como es criticada, también tiene muchos seguidores que la apoyan y admiran su belleza con 44 años de edad. Además, la catalogan como una mujer luchadora, pues tuvo un pasado difícil pero que no le impidió sacar a sus hijos adelante.

Le puede interesar