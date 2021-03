La misteriosa desaparición de seis jóvenes caldenses que pretendían viajar por tierra hasta Cartagena para conocer el mar

Desaparecidos se encuentran seis jóvenes que desde el jueves 25 de febrero decidieron salir desde el municipio de Anserma, Caldas, con destino a Cartagena, para poder conocer el mar.

De acuerdo con información publicada por RCN Radio, los jóvenes pretendían llegar hasta la costa cartagenera con la ayuda de conductores de vehículos de carga pesada, quienes los habrían movilizado por varios puntos con rumbo al norte del país.

Se trata de seis personas entre los 15 y 21 años, de las cuales dos alcanzaron a llamar a sus seres queridos para notificarles que estaban “retirados”.

Así lo expresó Milena Ramírez, madre de José David Valencia de 15 años y hermana de Mauricio Ramírez de 21 años, quien aseguró qu,e el viernes 26 de febrero recibió una llamada de su hijo informándole que los seis jóvenes se encontraban en el municipio de Valdivia, al norte del departamento de Antioquia:

Me dijo que no me los podía pasar porque estaban retirados, pero que estaban bien en Valdivia. Mi hijo es un niño que se comunica y se sabe mis números. Mi hermano también tiene los números de mis padres y el mío. Es muy extraño porque ellos no son así