Invima alerta sobre suplementos vitamínicos y musculares fraudulentos en Colombia

Este lunes 1 marzo, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, publicó varias alertas frente a productos vitamínicos fraudulentos que estarían llegando al país. El organismo de vigilancia dijo que los productos Biotin 10.000 MCG, que se promociona como suplemento vitamínico para “cabello, uñas y piel sanos”, y Creatine Micronized Ultimate, el cual dice ser un suplemento para aumentar masa muscular, no están avalados en la actualidad.

Sobre el Biotin 10.000 MCG (Naturally), el Invima dice que no tiene ningún registro sanitario por lo que la comercialización, venta y distribución en el país es ilegal. De acuerdo con el documento publicado por el Instituto:

Por tratarse de un suplemento dietario fraudulento, puede contener ingredientes que pongan en riesgo la salud de quienes lo utilicen y no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia (…) Este producto no trata patologías o proclamar bondades terapéuticas que no hayan sido comprobadas. El Invima alerta a la población sobre los riesgos para la salud a los que se exponen por el consumo y uso ilegal de este producto.