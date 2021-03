Expresidente Uribe advierte a los concejales de su partido en Medellín no participar en la alcaldía de Daniel Quintero

08/02/2021 El expresidente de Colombia Álvaro Uribe. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL SEBASTIAN BARROS SALAMANCA / ZUMA PRESS / CONTACTO

El expresidente colombiano y exsenador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, en su cuenta de Twitter, hizo una advertencia a los concejales que, sin su autorización, están acercándose para hacer parte del actual gobierno municipal que, para el momento, es liderado por Daniel Quintero.

Aunque en el comentario el expresidente no se mencionó el nombre de ninguno de los concejales que estarían mostrando sus intenciones de apoyar a la administración de la que, según Uribe, son opositores, sí lanzó calificativos que, de acuerdo con su criterio, tendría que tener una nueva oposición, “seria, motivada, argumental, no de insultos”.

El Centro Democrático es partido de oposición en Medellín, no ha autorizado participación en el Gbno Mpal.



La oposición tiene que ser seria, motivada, argumental, no de insultos. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 28, 2021

De acuerdo con la Revista Semana, dentro de los ocho cabildantes que tiene el Centro Democrático en la capital antioqueña, algunos estarían intentando tener cercanía política con la administración de Quintero.

Las discusiones entre Álvaro Uribe han sido constantes. Entre varios temas, el manejo que se le ha dado a la EPM ha sido una de las más grandes polémicas entre los dos políticos. Durante la segunda semana de febrero, Uribe acusó a Quintero de ‘fomentar el odio’ en su cuenta de Twitter, justamente, por el tema de la EPM.

“Yo no me quise pronunciar si no hasta hoy porque ya tenemos la tranquilidad de las calificadoras, quienes están tranquilas y las cifras que ofrecen son positivas”, dijo Quintero en sus múltiples comentarios de defensa frente a las declaraciones de Uribe, en una entrevista para la FM y, agregó, “hay un partido político que quiere a las malas recuperar lo que perdieron a las buenas. Nosotros en una campaña independiente logramos la alcaldía de Medellín”.

Quintero aseguró que la oposición no era él y su gabinete, sino que, por el contrario, la oposición es Uribe y el Centro Democrático, a quienes les recomendó, “enfocarse en intentarlo mejor en las próximas elecciones”.

Aunque Uribe ha insistido que la mejor forma de solucionar la situación de la EPM es permitir que terceros intervengan dentro de ella, Quintero ha sido enfático en asegurar que, mientras él continúe siendo el alcalde, no permitirá la expropiación de la Empresa de Servicios Públicos de Medellín.

Para Uribe, se trata de un desacierto pues, según le explicó a esa misma emisora, “eso podría desencadenar una serie de problemas y no nos olvidemos que la ley 142 una causal de intervención es que los administradores persistan en violar las normas y esto está pasando, por ello el año pasado le bajaron la calificación y se corre el riesgo de perder el grado de inversión”.

Durante aquella entrevista, Quintero aseguró que sus decisiones sobre la EPM no respondían a intereses políticos y que, por el contrario, solo quería buscar el beneficio para la ciudad que, para el momento, administra.

“Que el uribismo no tolere el resultados de las elecciones es un tema que no está en discusión, pues el día que eso pasó yo lo reconoció ante el país y así mi responsabilidad. El problema es que sea quien sea el alcalde Medellín, él debe respetar las normas del gobierno corporativo y eso no se ha respetado y por ello se pone en un grave riesgo a EPM”, señaló.





