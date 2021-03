Corte Suprema de Justicia confirmó que el caso del exsenador Pulgar no será enviado a la Fiscalía

Eduardo Pulgar, senador investigado por supuesto soborno a un juez de la República. Foto: (Colprensa-Alvaro Tavera)

La Corte Suprema de Justicia ratificó este domingo que el caso del exsenador Eduardo Pulgar no pasará a manos de la Fiscalía General de la Nación, a través de una carta que hizo pública el periódico El Tiempo, en las últimas horas. De acuerdo con lo que se lee en la misiva, la Corte asegura que seguirá adelante con la investigación que recae sobre el hombre, señalado de presunto cohecho, tráfico de influencias y delitos relacionados con la violación de topes electorales.

En el documento, revelado por el periódico colombiano, la Corte aseguró que los alegatos de la defensa del exsenador sobre una supuesta omisión de los peritos, encargados del caso, en el análisis completo de las pruebas no es verdad, y aclaró que las evidencias analizadas son las que existen por el momento. Además, la Corte advirtió que hay más antecedentes que recaen sobre el ex senador que lo dejan mal parado.

Según información recopilada y revelada por la unidad investigativa de ese diario nacional, la defensa de Pulgar ha estado buscando mecanismos para lograr que el destino del exsenador sea parecido al del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo expediente fue trasladado a la justicia ordinaria, y ahora está en manos de la Fiscalía.

Una de las mayores herramientas que está usando Jaime Granados, apoderado de Pulgar, tiene que ver con las supuestas irregularidades que rodean el audio en el que se escucha a Pulgar ofreciendo una millonaria cifra económica a un juez, para que favorezca legalmente a dos integrantes de la familia Acosta Bendek, allegados al exsenador, y que estarían envueltos en problemas relacionados al manejo de la fundación, el hospital y al universidad Metropolitana de Barranquilla.

Granados, en un recurso judicial presentado con base en lo que él considera como un ‘error’ del ente acusador, al tener como ‘prueba reina’ el audio en donde se escucha el intento de soborno al exjuez Andrés Rodríguez, aseguró que, “la Sala se equivocó al considerar que los reclamos de la defensa se refieren a pruebas distintas del dictamen pericial; que el perito no puede cometer error grave respecto de aquello que no se pronunció; y que el problema jurídico que plantea la defensa se relaciona con un desacuerdo con el valor probatorio de los audios y no con un error grave”.

La Sala de Instrucción le había respondido a Granados que el “error grave” que reclama debe recaer sobre algún aspecto sustancial de la prueba técnica, de manera que afecte las conclusiones de esta.

En respuesta a ello, y a las acusaciones de Granados que aseguraban que los derechos de su cliente estaban siendo vulnerados por una supuesta intención de la corte de tener en cuenta sólo las pruebas en contra de Pulgar y no las que lo favorecerían, la Corte aseguró que la prueba original fue difícil de analizar por sus limitaciones.

Andrés Fernando Rodríguez Caez, el juez encargado de grabar la conversación, luego de sospechar que sería sobornado por Pulgar, habría destruido la grabadora que usó para registrar su denuncia. Es decir, en contradicción con lo que dice Granados, no hay omisión de los peritos para analizar en totalidad sus pruebas, como alega el abogado, sino que, según la Corte, “es imposible que los peritos cometan errores sobre aquello que no pudieron examinar”.

Pulgar, quien para el momento se encuentra detenido en la cárcel La Picota, tendría más pruebas en contra según explicó la Corte. De acuerdo con las revelaciones del periódico El Tiempo, existe otro audio en el que se le escucha, al exsenador, en las pasadas elecciones para Congreso, que recibió, ”un billetico y unas becas de la Universidad Metropolitana de Barranquilla”. Así mismo, la Corte le recordó a Granados, que existen más y diferentes pruebas contra su cliente.





