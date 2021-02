Mujer relató que estuvo al borde de la muerte tras ser arrollada por un carro fantasma en Cajicá

La historia de Jéssica Castañeda relata una tragedia que han padecido cientos de familias en Colombia, por cuenta de la irresponsabilidad al volante de personas que no moderan la velocidad ni tienen consideración con los peatones en las vías del país.

La mujer denuncia que perdió su pierna izquierda tras ser arrollada por un conductor que huyó tras la embestida en una calle del municipio de Cajicá, Cundinamarca. Se trata de los denominados ‘carros fantasma’, que se fugan de las escenas del crimen luego de un accidente de tránsito.

Tras el impacto a alta velocidad, Jéssica quedó sobre un pastal por más de una hora y, de no ser porque un vigilante la socorrió y la vio agonizando en el lugar, ella indica que seguramente habría perdido la vida.

En entrevista con Noticias Caracol, Castañeda relató todas las sensaciones y consecuencias que le dejó el accidente luego del atropello:

No puedo caminar, no he podido trabajar, mi vida cambió y dio un giro muy grande. La verdad no tengo palabras para él (conductor del vehículo), pero eso no se hace, porque él no paró a mirar si había cogido a un animal o una persona