Por cuarentena en el Reino Unido James no estaría en el partido de Colombia contra Brasil

James se encontraba en la plataforma Twitch con una transmisión en vivo mientras jugaba Call of Duty: Warzone. Esto le permitió a sus seguidores realizarle preguntas y que el colombiano tuviera un tiempo de esparcimiento con ellos. Dentro de estas preguntas había algunas que no tenían nada que ver con fútbol, pero un de las más solicitadas fue sobre su presencia en las eliminatorias de Catar 2022 el próximo 26 de marzo.

Por parte del gobierno británico las restricciones son muy estricticas ya que en esta parte del globo terráqueo hay una cepa nueva de coronavirus y en el caso de Latinoamérica, en Brasil también se originó una variante diferente que se ha ido dispersando en otros países, lo que asusta a los dirigentes de los clubes europeos, ya que el próximo 26 de marzo se encontrará la selección de Brasil con la de Colombia para disputar la quinta fecha de eliminatorias.

James dijo que: “El tema está súper complicado. No sé, la verdad; porque el tema está súper complicado. Cuando uno se va, a la vuelta hay que hacer una cuarentena de 10 días. No sé cómo van a manejar el tema, pero saben que siempre quiero ir a la selección. Pero no sé, vamos a ver qué pasa”.

Para este caso, por parte de la FIFA no obligará a ningún club a que preste a sus jugadores para que vayan a cumplir con los llamados de las selecciones de cada país. Esto se da por la pandemia del COVID-19, en la que, como mencionó el 10 colombiano, al llegar a otro destino el viajero deberá entrar en cuarentena y esto limitará los entrenamientos tanto para los clubes, como para las selecciones.

La selección de Colombia es una de las más afectadas ya que un porcentaje de sus jugadores convocados en los encuentros anteriores se ubican en Europa y, algunos, están en Reino Unido. El panorama para que la Conmebol tenga otras alternativas es que este país decida levantar la restricción de la cuarentena.

En Reino Unido se encuentran los jugadores James Rodríguez y Yerry Mina, quienes juegan en el Everton, Davinson Sánchez lleva la camiseta del Tottenham, Steven Alzate está en el Brighton, Jefferson Lerma viste la camiseta del Bournemouth y Alfredo Morelos está jugando para el Rangers de Escocia.

Por parte de la selección de Brasil, esta también podría verse afectada por la ausencia de los jugadores Alisson, Firmino, Richarlison, Allan y Gabriel Jesús. Esta medida impuesta por el gobierno inglés apareció hace una semana y fue publicada en el medio The Athletic.

Hasta la fecha no se han suavizado las medidas que ha dispuesto el gobierno británico para frenar la nueva cepa del COVID-19 y que, muchos países, entre ellos Colombia, tienen disposiciones especiales para el ingreso de viajeros provenientes de este país.