Bogotá una de las tres ciudades con peor tráfico en América Latina

El índice de tráfico de la firma Numbeo expuso a tres países de Latinoamérica como parte de la lista de peor tráfico y movilidad del mundo, entre ellas Colombia. En dicho ranking Costa Rica llega al segundo lugar con un promedio de tráfico de 61,68 minutos por trayecto; Perú, por su parte, entra en la posición ocho con una duración de 48,81 minutos y Colombia cierra el top 10 con un promedio de 47,34 minutos.

En el caso de Bogotá, Numbeo dice que el promedio de tiempo de ir a un lugar a otro es de 51,13 minutos, detrás de Río de Janeiro que lídera con 52,07 minutos y seguido de Ciudad de México, con 51,61 minutos por trayecto. También en este ranking de ciudades más congestionadas y con más horas de tráfico en el mundo, Inrix, otra firma especializada en estudiar el tráfico en el mundo, expone que Bogotá lidera con 191 anuales y con una velocidad de circulación en congestión de 9Km/h, por encima de Río de Janeiro, con 190; Ciudad de México, con 158; Estambul, con 153 y Sao Paulo, con 152.

El diario económico La República consultó a Darío Hidalgo, PhD en planeación de transporte urbanos de la Universidad estatal de Ohio y este afirmó que estas mediciones no deberían hacerse tan generalizadas teniendo en cuenta que la mayoría de personas en Bogotá se mueven en transporte público, citando que el 42,4 por ciento usa estos medios y solo el 27,3 lo hace en carro particular. Sin embargo, explica que en Río de Janeiro la cifra sí es más cercana ya que 38 por ciento viajan en transporte público mientras que el 37 lo hace en particular.

En el caso de Germán Prieto, experto en movilidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y que también fue consultado por La República, los ciclistas y las personas que se movilizan a pie son excluidas de estas métricas por lo que no es posible declarar a estas ciudades como las de peor movilidad en el este lado del continente.

Por otro lado, Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional consultado por El Tiempo dijo que es necesario seguir avanzando en la construcción de un mejor sistema de transporte y movilidad, además de que no hay una motivación grande para que los particulares dejen sus carros en las casas y decidan montar en transporte público, esto a causa de temas de inseguridad y calidad.

Hidalgo propone, en ambos medios, que Bogotá se convierta en una ciudad de 15 minutos donde gracias a los espacios para ciclistas la gente pueda acceder a sus trabajos y sitios de estudio de manera eficaz, esto impulsado por la construcción de viviendas en el centro de la ciudad para acercar más a las personas a sus espacios más concurridos, como se está llevando a cabo en París, Francia.

Las fotomultas

Las quejas realizadas por ciudadanos de varias ciudades del país apuntan a que las alcaldías que fueron llamadas a responder no estarían cumpliendo el fallo, por lo que sus respectivos secretarios de Movilidad tendrán cinco días de plazo para presentar “las medidas adoptadas para evitar la imposición de infracciones dudosas o inexistentes a los ciudadanos”.

El año pasado la Corte dejó en firme el fallo mediante una votación, en la que los magistrados negaron la nulidad de la sentencia que puso en jaque el funcionamiento de las máquinas de fotomultas en Colombia, al imponerles a las autoridades de tránsito la obligatoriedad de identificar al conductor antes de sancionarlo.

“En su decisión, la Corte estableció que la responsabilidad es individual y, por lo tanto, los fotocomparendos se deben poner a quien está conduciendo y comete la infracción”, señaló la Procuraduría en su comunicado.

