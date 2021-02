Habitantes de Facatativá llevan cinco días sin agua tras un intento de robo en el poliducto

La CAR, la empresa Cenit y la alcaldía local trabajan en identificar si el embalse Santa Ana está contaminado. Foto: alcaldía de Facatativá

Los habitantes de Facatativá, municipio ubicado al occidente de Bogotá, llevan cinco días sin servicio de agua, debido al derrame de petróleo en las fuentes hídricas, que tiene en alerta a las autoridades locales y departamentales.

Del derrame se supo el pasado martes, 16 de febrero, cuando algunos pobladores rurales del municipio observaron una fuga de combustibles en el poliducto Salgar Mancilla.

Lo que el Cuerpo de Bomberos encontró fue que en la vereda los Manzanos, un grupo de delincuentes instaló una válvula ilegal para extraer el combustible, acción que desembocó en el derrame de una cantidad todavía incalculable de este.

Al verificar la zona, los bomberos comprobaron que el crudo había llegado a la quebrada La Selva, que desemboca en el río Andes, uno de los afluentes que alimenta el embalse Santa Marta.

Consecuencia de la contaminación de la quebrada La Selva, el consejo municipal de riesgo de Facatativá ordenó la detención del bombeo del agua del embalse Santa Marta a las redes de acueducto, hasta determinar si este cuerpo hídrico también está contaminado.

Para determinar si hay trazas de petróleo en el agua, la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca se ha encargado de hacer verificaciones. No obstante, hasta que no esté completamente segura de que el agua que llega a 150.000 habitantes de Facatativá permanece sin contaminar, no se reestablecerá el servicio.

Y así lo ha venido ratificando el alcalde municipal, Guillermo Aldana, desde el pasado martes: “Insisto hasta que eso no sea negativo y hasta que no tengamos el aval de la CAR no entrará agua a la planta ni será enviada a sus hogares”.

Pobladores dicen que con los carrotanques de agua no es suficiente

Pese a que se han enviado carrotanques para suministrar agua en los sectores más afectados, habitantes dicen que son insuficientes. Foto: Alcaldía de Facatativá

Pese a que la alcaldía y la compañía Cenit —que tiene a cargo el oleoducto— han destinado carrotanques a los sectores más afectados, los habitantes dicen que el abastecimiento no es el suficiente. Peor aún, es que en los establecimientos comerciales también se está agotando el agua en bolsa y en botella, explicaron algunos de ellos.

“Yo vivo con mis hijas y nos ha tocado comprar agua en bolsas, pero ya no hay ni siquiera en las tiendas el agua de bolsa”, dijo Lilia Bernal, una de las afectadas, a Noticias Caracol.

A ese noticiero, la Empresa de Aguas de Facatativá afirmó que se están “colocando barreras que retienen el posible combustible que está en la parte superficial del agua”. Dependiendo de si se siguen hallando residuos de petróleo, además de si se comprueba que también los hay en el embalse Santa Marta, los habitantes podrían contar con este servicio mañana o hasta en tres días.

