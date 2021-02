Colombia registra 4.244 casos nuevos de covid-19, este domingo 21 febrero

Un hombre se realiza una prueba de covid-19 durante una jornada de toma de muestras, el 21 de enero de 2021, en Colombia. EFE/Ernesto Guzmán Jr/Archivo

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este domingo 21 de febrero, 4.244 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 48.509 pruebas de las cuales 28.426 son PCR y 20.083 de antígenos.

El informe también señala que 149 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad. De esta manera, el país llega a un total de 58.834 muertes desde que el virus llegó al territorio nacional.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 2.226.262 contagiados, de los cuales 40.300 son casos activos y 2.120.366 corresponden a casos positivos que ya lograron superar el coronavirus.

En cuanto a las regiones con más casos reportados este domingo, Bogotá lidera la lista con 1.139 contagios, le sigue el departamento de Antioquia con 809 y Valle con 496 casos positivos.

Hay 1.977 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

La importancia de la vacunación contra el covid-19

El infectólogo y coordinador nacional sobre estudios covid-19 de la Organización Mundial de la Salud, Carlos Álvarez, hizo un llamado a los habitantes del territorio nacional a atender el Plan Nacional de Vacunación y a no fallar a este compromiso para contribuir a la mitigación de la pandemia en el país. Aún más cuando los profesionales de la salud han dado ejemplo en la primera semana con más de 33 mil vacunados de la primera línea de atención al covid-19.

En un primer llamado, Álvarez manifestó que a partir de ahora, dado al inicio del Plan de inmunización en Colombia, se deben tener tres criterios que deben regir nuestra percepción con relación a las vacunas.

“Aunque es evidente que el COVID-19 genera cuadros más graves en los pacientes mayores de 60 años, ningún colombiano independiente de su edad podrá bajar la guardia porque el riesgo de enfermar gravemente o fallecer a causa de esta enfermedad nunca será cero”, dijo Álvarez

En segundo lugar, Álvarez argumentó que la evidencia está demostrando que cuando una persona se vacuna no solamente se está previniendo que a una persona le dé COVID-19 en formas severas, sino que se disminuye la posibilidad de transmisión, es decir de ser foco de contagio para los demás.

“En tercer lugar, las vacunas no solamente me protegen a mí y protegen a la comunidad; entre más personas estén vacunadas podemos llegar a la inmunidad de rebaño, es decir, vacunar al 70 % de la población significa no otra cosa que la posibilidad de que una persona contagiada ya no tenga a quien más infectar, por eso es primordial la vacunación y la inmunización será siempre la manera más efectiva”, concluyó Álvarez.

Le puede interesar: