Consternación en el barrio Marsella, al suroccidente de Bogotá, tras el asesinato de un comerciante

Dueño de panadería del barrio Marsella, al suroccidente de Bogotá, fue asesinado por un sicario.

Eran cerca de las 8:45 de la noche, de este miércoles 17 de febrero, cuando habitantes del barrio Marsella, al suroccidente de la capital, fueron testigos del cruel asesinato de Samuel Sáenz Castillo, dueño de la panadería de la zona, quien se encontraba en el local cuando fue embestido por un hombre con arma de fuego, el cual atento contra su vida con varios disparos.

El comandante de la policía de la localidad de Kennedy, el mayor Óscar Alberto Rojas, le informó a Citytv que el comerciante falleció minutos después de ser agredido con arma de fuego por sujetos desconocidos, los cuales se desplazaban en una moto por una de las cuadras principales del barrio.

La víctima fue trasladada a la Clínica de Occidente pero desafortunadamente, tras los varios impactos de bala, falleció, informó el comandante al medio.

Vecinos de la zona, consternados ante el lamentable hecho, rechazaron el asesinato del señor Samuel, de quien afirmaron conocer desde hace muchos años y ser testigos de su respetuosa y ejemplar convivencia en el barrio.

“Muy querido, muy formal. Una persona que no se metía con nadie, yo no sé porque la gente es tan mala de ir hacerle daño ”, manifestó uno de los habitantes del barrio, quien fue cercano a la víctima.

De acuerdo con el noticiero, los hechos se presentaron sobre la calle 6A con carrera 70 B, en donde, desde hace varios años, el señor Samuel Sáenz Castillo tenía su negocio en una esquina. Además, se conoció que Samuel Sáenz estaba casado y era padre de 4 menores de edad.

Por ahora, según la investigación, el Mayor Rojas le confirmó al medio que “un sujeto ingresó a la panadería, disparó y se subió a la moto de otro sujeto que lo esperaba en una esquina. Estamos manejando el antes, durante y después de los hechos. Tenemos unos datos que nos van a permitir la captura”.

Un día después de los hechos, El diario El Tiempo acudió al lugar para obtener más información y una vecina les señaló que los responsables del crimen no se llevaron nada de valor del lugar, lo que genera más incertidumbre sobre el crimen. “En la cuadra no podemos decir sobre por qué lo mataron, no sabemos realmente las razones”, afirmó la señora que también es comerciante del barrio Marsella.

En otros hechos, en la últimas horas, también se registró el asesinato de otro comerciante en el barrio Villa de Río, en la localidad de Bosa, al sur de la Bogotá, cuando este estaba ingresando a su casa. En un video captado por una cámara seguridad quedó registrado el impactante momento.

De acuerdo con las imágenes, se ve cuando la víctima se baja de su vehículo, una Kia Sportage negra, y mientras se dirige a la vivienda para abrir la puerta de la casa. En ese momento, desde el otro lado de la calle, se acerca un hombre de camiseta negra y una gorra roja quien sin pensarlo le dispara en repetidas ocasiones dejándolo en el piso agonizando. Acto seguido, una mujer y un hombre salen del inmueble a auxiliar al hombre. Enseguida el delincuente se escapa.

La cámara de seguridad logró captar una moto que se detiene en la mitad de la calle, al parecer, esperando al sicario quien no lo ve, por lo que el conductor de este vehículo gira y sale tras él.

La víctima mortal fue trasladada al Hospital de Kennedy donde finalmente falleció.

Cifras del panorama de asesinatos en el país.

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, afirmó al diaro El Tiempo que entre el primero de enero y el 16 de febrero, en el país se han presentado 1,614 homicidios, de los cuales 439 han sido por presuntas venganzas. En este mismo periodo de 2020, hubo 414 casos, lo que representa un incremento del 6%

Pero de ese total, 917 se han dado por hechos de intolerancia, siendo Antioquia, Cali, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Sucre y Cúcuta, de las regiones más afectadas.

