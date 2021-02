A mánager de Jorge Oñate le robaron computador con información confidencial del artista

El mánager del cantante vallenato Jorge Oñate fue víctima de la inseguridad que azota a la capital atlanticense, Barranquilla. En sus redes sociales, José Eduardo ‘el Mono’ Romero denunció que le abrieron su carro, le robaron una maleta en la que tenía su computador, el que calificó como su “herramienta de trabajo”.

En varios trinos de su cuenta oficial de Twitter, el mánager de ‘El ruiseñor del Cesar’ aseguró que la “inseguridad en Barranquilla está terrible” y relató los hechos sobre cómo sucedió el crimen. “Que golpe tan duro que le roben a uno lo que con tanto esfuerzo ha conseguido”, escribió Romero en su Twitter.

Más adelante, en otros trinos, el manager de Oñate dio detalles sobre el lugar en el que lo despojaron de sus pertenencias, aseguró que si vehículo no sufrió grandes daños, pero le robaron un portátil de marca MAC.

“En cra 43 con calle 87, afuera de un restaurante, me abrieron el carro ( no tengo ni idea como, afortunadamente no me partieron el vidrio ni la puerta, pero lo abrieron y se me llevaron el bolso donde tenía mi PC, es un MacBook Air 2017″, narró el Mono en sus redes.