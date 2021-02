Cali dio inicio a su proceso de vacunación contra el covid-19

Sandra Milena Herrera recibe la primera vacuna aplicada en Cali. / Alcaldía de Cali

Tras un ligero retraso, anunciado en la mañana de este jueves 18 de febrero por el alcalde Jorge Iván Ospina, Cali acaba de dar inicio a su proceso de vacunación contra el covid-19. La primera persona en recibir el biológico de Pfizer fue Sandra Milena Herrera, auxiliar de enfermería de UCI del Hospital Universitario del Valle, quien fue escogida por sus compañeros de trabajo, según informó el mandatario. Junto a ella, serán inmunizadas otras 54 personas de dicha institución en el día de hoy.

Tras haber recibido la vacuna, Herrera comentó que “me fue super bien, no sentí dolor, no he tenido ningún malestar, la experiencia ha sido buena”. De igual forma, señaló que estar inmunizada “es algo muy especial, estoy muy feliz. Hay una esperanza en esta vacuna y creo hay que recibirla; vamos a salir de todo esto”.

Por su parte, el alcalde Ospina dijo:“quisiera agradecer a todos aquellos que han hecho posible este proceso de inmunización con su trabajo sistémico y ordenado”, refiriéndose tanto a las secretarias de salud del Valle del Cauca y de Cali, como a los profesionales que han estado prestando atención contra el virus en primera línea. Sobre estos últimos también señaló que “quienes son profesionales de la salud en UCI tienen una mayor exposición al virus, están expuestos sistémicamente al contagio” por lo cual es necesario protegerlos y agradecerles.

Adicionalmente, el mandatario informó que “no solamente vacunaremos acá hoy, sino en otras tres instituciones: en la Clínica Valle de Lili, en la Clínica Imbanaco y en la clínica Unidos por la Vida, a partir de las 3:30 de la tarde”.

Su intervención concluyó con una invitación a no relajar las medidas de bioseguridad. “No es el momento para superar el uso de tapabocas, ni el lavado de manos, ni para dejar el aislamiento. El proceso de inmunización apenas inicia”.

Un sentimiento que comparte la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz González, quien comentó que “el covid no se ha ido. Hoy dimos un gran paso, pero el virus sigue vivo y tenemos que seguirlo combatiendo, no podemos dejar de utilizar el tapabocas, de lavarnos las manos ni de seguir con el distanciamiento social. Tenemos un reto muy grande durante este año, hoy lo iniciamos”.

De acuerdo con la jefe departamental, esta primera jornada de vacunación, en la que el Valle del Cauca recibió 5.184 vacunas, verá la inmunización de 1.497 auxiliares de enfermería, 1.275 médicos, 848 enfermeras profesionales, 798 miembros del personal de apoyo, 694 asistenciales y 72 terapeutas respiratorios.

Finalmente, el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, quien estuvo presente en representación del presidente Iván Duque, aseguró que “antes de que llegara el primer caso a Colombia, ya el señor presidente de la Republica estaba creando todos los mecanismos en compañía del señor ministro de Salud para poder entrar a contrarrestarlo junto . El covid-19 no se ha ido, hoy en día está mas latente que nunca, y todos tenemos que tomar todas las previsiones del caso”.

Vale recordar que desde un principio, el inicio del proceso de inmunización en la capital del Valle del Cauca estaba citado para este jueves, pues las vacunas llegaron a la ciudad desde el pasado miércoles 17 de febrero. Sin embargo, se generó una polémica al conocerse que la inmunización del personal de la salud que estaba citada para las 10:00 a.m. se tuvo que suspender hasta las 2:00 p.m. por la llegada del ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela.

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres dijo ante Blu Radio que tanto el municipio como el departamento estaban listos desde la madrugada de este jueves, “pero fue necesario cambiar la agenda por aspectos logísticos”, aunque a lo que se refiere la funcionaria es al anuncio de la visita del ministro de Justicia que llegaría sobre la tarde.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció en su cuenta de Twitter pidiendo que “pase el excesivo show para dedicarnos a lo fundamental”.

“Estábamos completamente preparados, completamente listos. Teníamos todo desde las 4:00 de la mañana para empezar a distribuir las vacunas a las 8:00 de la mañana a las diferentes entidades de salud”, señaló Torres. Esto causó que la única entidad donde, al parecer, se va a vacunar este jueves será el Hospital Universitario del Valle, afectando directamente la cantidad de dosis que se tenían estimadas. La idea era vacunar a 1.200 personas, pero solo se podrá llegar a 57, recogió Blu Radio.

Sin embargo, la llegada del ministro se dio hacia las 10:30 a.m. a la capital del Valle. En un tuit el alto funcionario confirmó que estaba en el HUV “por designación del presidente Iván Duque”. Además, agregó que estaba en la ciudad por “el fortalecimiento de las Casas de Justicia del Valle del Cauca, recibiendo inquietudes ciudadanas y acompañando inicio de la jornada de vacunación en representación del Gobierno. Gracias a nuestros héroes de la salud”.

En redes sociales la palabra Cali se volvió tendencia rechazando el aplazamiento del horario por la presencia del Gobierno y se difundió el anuncio que le hicieron a los periodistas de la región en la noche del miércoles por el cambio de horario.

Las 5.184 dosis de la farmacéutica Pfizer/BioNtech llegaron al Valle este miércoles hacia el medio día con una amplia cadena de custodia y ya se encuentran en el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE). Su tránsito a la capital del departamento se dio desde la salida del centro de acopio del Ministerio de Salud en Bogotá de donde se empacaron en neveras con hielo seco para envió al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, tras esto, estuvieron listas para ingresarlas al Crue. Después, aprovechando que son números pequeños de dosis, se enviarán directamente a las IPS que inician el proceso de descongelación y aplicación. Desde la llegada a la ciudad, la dosis tienen cinco días para ser usadas.

El alcalde Jorge Iván Ospina confirmó que la ciudad cuenta con 1.500 vacunadores certificados y varios refrigeradores para almacenar la cantidad total de los líquidos. Se espera que las vacunas lleguen a al menos 25 centros que operan con Unidades de Cuidados Intensivos.

