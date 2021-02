Video | Exrepresentante a la Cámara Octavio Benjumea se pregunta “¿A qué país pertenecemos?” por falta de vacunas para el Amazonas

El pasado 15 de febrero, llegaron a Colombia 50.000 vacunas contra el covid-19, en medio de un gigante despliegue mediático y críticas por la poca cantidad de biológicos con el que se iniciará el Plan Nacional de Vacunación.

A pesar de la euforia inicial, dos departamentos no han sido anunciados dentro de los que recibirán algunas dosis para los médicos de primera línea. Se trata de Vaupés y Amazonas , dos remotas regiones de Colombia, pero que al estar en límites con Brasil se han visto afectadas por la pandemia del covid-19 y la nueva variante que azota ese país.

Si bien al país llegaron este lunes 50.000 vacunas contra el covid-19, dos departamentos no recibirán ninguna dosis del fármaco de este primer lote. Cuando se conoció que no recibirán vacunas, el exrepresentante a la Cámara Octavio Benjumea, cuestionó la decisión del Gobierno de Iván Duque y recordó que “Amazonas es Colombia”.

Hoy nos encontramos en la peor situación de la historia, pero que en 1.930 en el conflicto Colombia-Perú. ¿Cómo es probable y posible que no existamos para el mundo en este momento?

Afirmó además que, el departamento ha sido abandonado por el Estado y los han tratado como “los leprosos del país”. Esto a golpeado económicamente a los habitantes, por lo que pidió que se inicie una vacunación cuanto antes.

Que abandonen a estos colombianos tirados al olvido, que nos tengan como los leprosos del país, que nos tengan como las personas que no existimos en este momento, que no hagamos parte de una plan de vacunación nacional en este momento, que no hagamos parte, ni siquiera de la vacunación, pero eso sí, tampoco hacemos parte de la economía, ni tampoco hacemos parte de la gran soberanía que hacemos en esta región (...) es por eso que ante esta situación de total abandono y olvido, donde el Gobierno Nacional es el responsable de todo el plan covid-19 en Amazonas porque tiene nuestro hospital intervenido y maneja todos los recursos.