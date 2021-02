Nueva amenaza de Nicolás Maduro contra Colombia: mandó a “limpiar cañones y fusiles”

FOTO DE ARCHIVO: El presidente venezolano Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el 8 de diciembre de 2020. REUTERS/Manaure Quintero

Este miércoles 17 de febrero, Nicolás Maduro, volvió a atacar al presidente Iván Duque por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que anunció el Gobierno de Colombia, y rechazó que el jefe de Estado insista en señalar que disidencias de las Farc y el ELN tienen campamentos en territorio venezolano. “Tienen 22 años acusando a la revolución bolivariana de lo mismo”, dijo.

“Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela, que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela, si se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano”, amenazó Maduro.

Además, el jefe del régimen acusó a Colombia de tener abandonada la frontera con Venezuela. “Tú te vas del lado colombiano y no hay autoridades, no hay militares no hay policías, no hay nada, abandono. Le han entregado la frontera desde hace mucho tiempo a las mafias paramilitares, contrabandistas, narcotraficantes y también están los restos de la guerrilla colombiana”.

Si Iván Duque se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano, ¿No te metas a loco Iván Duque!, conoce tus límites y respeta a Venezuela.

Esto fue lo que dijo Maduro:

Por su parte, la Cancillería colombiana respondió esta amenaza: La Cancillería de Colombia rechaza las absurdas declaraciones del dictador Nicolás Maduro en contra de las medidas de protección al migrante definidas por el presidente Iván Duque”.

“A partir de su discurso, el régimen ilegítimo y criminal de Nicolás Maduro reafirma su actitud indiferente y cruel frente a la grave realidad humanitaria, económica, política y social que padece la población venezolana”, dijo la Cancillería.

Guerrillas colombianas en Venezuela

Hace muchos años ya, el territorio del estado Apure se lo dividieron los grupos irregulares, llámense FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), ELN (Ejército de Liberación Nacional) o FBL/FPLN (Fuerzas Bolivarianas de Liberación/ Fuerzas Patrióticas de liberación Nacional); antes operaban de forma clandestina, ahora son públicas, visibles en todo el estado.

Desde El Nula, capital de la parroquia San Camilo, municipio Páez, la mayor presencia es del ELN, o en la isla la pradeña del Amparo, y de allí con navegación por el río Arauca hasta Puerto Infante y el Capanaparo y el río Cinaruco; en ese eje fronterizo y desguarnecido nació el problema, se refugió las FARC que asumió nuestro territorio como una zona de aliviadero.

ELN-tiene-control-de-El-Nula

Ninguno de los siete municipios del estado Apure está libre de la presencia y control de los grupos guerrilleros, predominando las FARC, con excepción del municipio Páez, controlado por el ELN casi de manera absoluta.

El municipio Muñoz, en territorios de los hatos propiedad del Estado, Agroflora, en el sector Araguayuna, en la estacada, en tierras del hato El Frio y del Cedral hay presencia de las FARC. En la zona de río Caribe en Elorza tienen campamentos e imponen el orden y seguridad en todo el municipio. Cuando a algún habitante le roban una res, no acude a la GNB (Guardia Nacional Bolivariana), escogen ir a quejarse ante el comandante de las FARC, porque la guerrilla aplica su propia ley, por encima del ordenamiento jurídico venezolano.

Los jefes guerrilleros exhiben camionetas, escoltados con motos y hombres armados. “Es como en las películas de Pablo Escobar, el comandante Quijada o Mandíbula carga una libreta y toma nota de las denuncias que le hace la población. La gente mira a la guerrilla con admiración, los niños sueñan con ser guerrilleros, y construyen en sus imágenes ese tipo de héroes”, revela una fuente de la zona.

