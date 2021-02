José Molina, el barrendero, éxito en redes sociales, que invita a cuidar el medio ambiente

José Molina es un colombiano que se siente orgulloso de ejercer su labor como barrendero en Bogotá y por eso, en sus cuentas de Instagram y Facebook, postea algunos mensajes para concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado del medio ambiente. José, mediante sus labores de aseo y desinfección en las zonas comunes en Bogotá muestra como contribuye al cuidado de las calles capitalinas.

La historia de José fue conocida por el diario El Espectador, medio que evidenció la historia de este hombre al que catalogaron como influencer y del cual contaron cómo inicia su jornada laboral muy temprano en las madrugadas cuando se coloca su distintivo uniforme azul y se equipo con el balde, la escoba y las bolsas de basura para limpiar a Bogotá.

De acuerdo con lo que recopiló El Espectador, José se transporta por la capital colombiana en su bicicleta y conoce todos los rincones de Bogotá, especialmente los de Bosa, debido a que, según le dijo el barrendero al medio, recorre día y noche la ciudad limpiando la basura que los ciudadanos arrojan al suelo.

En su diálogo con el medio bogotano, José reveló que recoge envolturas de paquetes y dulces, limpia los desechos de los perros y gatos callejeros, e incluso, en algunas ocasiones debe limpiar el material fisiológico que los habitantes de calle dejan en los rincones de las calles bogotanas.

Los desechos que el hombre recopila al día pueden llegar a ser hasta de 300 bolsas de basura en medio del inclemente sol o la temerosa lluvia. Además, José asegura que ha tenido que enfrentarse a insultos cuando recoge la basura y la deja organizadas en las avenida esperando a que los carros de basura la recojan.

José le dijo a El Espectador que él, contrario a lo que varios de sus colegas barrenderos piensan, hace su trabajo con entusiasmo pues trabaja para ver limpia la ciudad en la que vive y por eso con una sonrisa y con la mejor energía limpia las calles. Además, en varios videos y publicaciones en Facebook, exhorta a los ciudadanos a reciclar, no botar basura en la calle y también cuidar la ciudad.

Cuando puede, José hace lives para compartir con sus seguidores mensajes relacionados a la conservación del medio ambiente o de acercarse a Dios. En la mañana de este miércoles, el barrendero influencer compartió un video en vivo donde se refirió a su historia y compartió un emotivo mensaje con sus fans.

“No me interesa que me conozcan ni ser viral. Desde que logre influenciarlo a usted, darle esperanza y poner una sonrisa en su rostro y poder acercarlo un poquito a Dios, así sea a una persona motivarla y hacer que todo el trabajo que haga ya sea empresarial, o un trabajo como el mío, desde que lo hagas con amor con cariño y felicidad, depende de lo que hay en el corazón y en tu actitud”, José Molina en Facebook.

En el mensaje, José se refirió al impacto que tuvo el reportaje sobre su vida y le agradeció a Dios, en el que cree bastante, y aparte de agradecerle al periodista que lo entrevistó y dio a conocer su historia, le dijo a quienes lo siguen que espera que puedan encontrarse con el Dios en que él cree.

“Lo importante es que recuerde lo que dice la biblia en el Salmo 104, bendice alma mía al Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios porque él es el que corona tus pecados, él es el que sana tus dolencias. Él es el que sana tus heridas. Espero puedas encontrarte con el Dios que yo conozco, que me perdona y que me sana”, expresó José.