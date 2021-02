Fiscalía ordena investigar el caso del ciudadano peruano que viajó a Medellín y habría sido lanzado desde un puente

El último rastro de Silvano Oblitas con su familia fue una llamada telefónica con su hermana para que le enviara una remesa desde Huánuco, Perú, hasta Medellín, Colombia / (Gossipvzla).

La Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín informó que activará un mecanismo de búsqueda urgente de Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, un joven de 19 años de nacionalidad peruana que viajó a Medellín y habría sido lanzado desde un puente de la capital antioqueña.

Desde el miércoles 10 de febrero su familia, en la provincia de Huánuco en Perú, no sabe nada sobre el paradero del joven, motivo por el que el Grupo de Desaparecidos adscrito al Cuerpo Técnico Investigativo (CTI) de la Fiscalía General de la Nación activó las línea telefónica móvil 318 532 2767 y el número fijo de Medellín (4) 5903108, extensiones 41665 – 41709 – 41825, para que cualquier ciudadano que tenga información útil para dar con Cántaro Tolentino, pueda ayudar.

Al parecer el ciudadano extranjero fue lanzado desde un puente y es la principal hipótesis que las autoridades tienen del caso, tras conocer un video viral de TikTok del 15 de febrero en el que la hermana de la víctima lo identificó. Aunque se desconoce si el hombre está vivo o no, las autoridades están tras las pistas de su paradero pues lo último que se supo de él fue cuando recibió dinero luego de que su hermana le enviara una remesa desde Perú.

Así lo confirmó su hermana, quien además añadió que Silvano cursaba cuarto año de secundaria en Huánuco:

Según el testimonio de los familiares, el joven habría llegado a Colombia para comprar mercancía y revenderla en Perú y llegó a donde un hombre colombiano llamado Andrés que habría residido anteriormente en Perú. Entre tanto, su familia también le pidió apoyo a las autoridades del país vecino para que ayuden en su ubicación.

Así habría sucedido la desaparición

La agresión hacia el joven, a quien amigos y familiares llaman Jackiel, quedó registrada en un video que se hizo viral en la plataforma TikTok, lo que permitió que su hermana, Janet Cántaro, lo identificara y diera alerta a las autoridades. La mujer había perdido contacto con su hermano tras la llegada del joven a Colombia.

“Fue con el motivo de traer mercadería (...) ropa. Se llevó el monto de 5.000 soles para comprar ropa y traer a Perú”, dijo la mujer en una entrevista para un medio local. Los 5.000 soles, de los que habla la hermana del hombre fallecido, serían los mismos que menciona el joven en el video, antes de ser lanzado del puente, al parecer, alguien se los habría robado.

“Me dijo: ‘Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor’. Eran las 8 p.m. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mande la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, relato la hermana para El Comercio de Perú.

De acuerdo con las primeras hipótesis, y teniendo en cuenta el video, se habría tratado de un acto de xenofobia, pues los agresores, insistentemente, le preguntan sobre su nacionalidad. Los hombres que estaban a su alrededor, se presume, serían de nacionalidad venezolana. En un momento, según se aprecia en la grabación, cuando el muchacho responde que es de “Huánuco, Perú”, uno de ellos lo toma por una pierna y el pecho y lo arroja desde lo alto de un puente.

Silvano Oblitas Cántaro Tolentino había viajado a Colombia a comprar ropa y habría sido lanzado de un puente.

En la grabación se ve como el cuerpo del joven golpea contra el suelo y se escucha a uno de los atacantes que dice: “Bórralo, se murió lo que se murió”, para luego lanzar al vacío el morral que llevaba Jackiel.

El joven, que habría llegado a Medellín el pasado 25 de enero, decidió abandonar sus estudios de secundaria para trabajar y ayudar a su familia. “Él quería trabajar para ayudar a mi madre”, afirmó su hermana, según el portal peruano Ahora.

Hasta enero de este año, Silvano trabajó como carguero en el mercado mayorista de Santa Anita, en Lima. Allí habría conocido con Andrés, quien lo invitó a Colombia para aprovechar sus vacaciones. Según Janet, ella misma había hablado con el colombiano, quien le dijo que todo estaba bien, que no se preocupara.

“En el transcurso del viaje estábamos en constante comunicación, con fotos y videos. Hace una semana atrás me llamó diciendo que su amigo le había dejado solo, allá en Medellín, prácticamente sin nada, sin sus cosas”, dijo la mujer en declaraciones recogidas por el diario El Comercio, de Perú.

“Estamos preocupados, por favor. Necesitamos que se haga una investigación en Colombia. Estamos preocupados, hasta ahorita no se sabe si él falleció o sigue con vida”, dijo la hermana.

La mujer, que insiste en que se haga justicia por su hermano, aseguró que un hombre de nacionalidad colombiana, que se hacía llamar Andrés, lo habría convencido de viajar a su país, asegurándole que la mercancía estaba mucho más barata.

Janet Cántaro Tolentino solicitó la ayuda del Ministerio del Interior y del canciller peruano Allan Wagner para identificar si la persona en el video es realmente su hermano y si todavía se encuentra con vida.

Por su parte, los padres del joven desaparecido, Félix Cántaro Vásquez y Feliciana Tolentino Durán, le pidieron a las autoridades colombianas aclarar lo que pasó con su hijo y castigar a los responsables. “Mi hijo es inocente. Solo quiero recoger su cuerpo, velarlo y despedirme”, dijo Feliciana.

