Esteban Chaves habló de su actualidad y confesó cuál es el gran sueño que tiene por cumplir

El ciclista colombiano Esteban Chaves se prepara para lo que será su octava temporada en la máxima categoría del ciclismo de ruta profesional. El corredor que ha sido un ejemplo de superación, tras recuperarse de una grave enfermedad que por poco acaba su carrera, quiere regresar más fuerte que nunca a las competencias, entre ellas el Tour de Francia, un sueño que lo desvela desde hace varios años .

El bogotano que corre para el equipo BikeExchange, quien consiguió el segundo puesto del Giro de Italia 2016, por detrás de Vincenzo Nibali, y el tercer lugar de la general de la Vuelta a España en el mismo año, detrás de su compatriota Nairo Quintana y el británico Chris Froome, campeón y segundo, respectivamente, cree que aún es posible ganar el Tour de Francia o de lo contrario no andaría en bicicleta.

“He tenido algunos resultados realmente buenos en carreras de un día, pero ese no es mi objetivo. Soy un escalador puro, mis habilidades pueden mostrarse mejor en grandes vueltas y carreras de una semana. No es un misterio. Todavía creo que puedo ganar el Tour de Francia, si no lo creyera, no volvería a andar en bicicleta”, señaló el corredor para Cyclingweekly.

A sus 31 años, ese tipo de pensamientos son los que lo han mantenido activo y con ganas de seguir corriendo al lado de los mejores. El ‘Chavito’, quien en algún momento fue considerado como uno de los mejores escaladores del pelotón, o duda de sus capacidades y es consiente que debe mostrar de que está hecho en cada carrera.

“Sé que tengo talento y sé que mi cuerpo puede hacerlo. Espero que (el Tour) sea más temprano que tarde porque sería demasiado doloroso no competir por los máximos honores”, añadió.

Tras superar lesiones y enfermedades que lo alejaron por un tiempo de la bicicleta, pues sufrió una complicación que le atacó el sistema inmunológico, el colombiano espera recuperar su mejor nivel, ese que lo llevó al podio de dos de las tres grandes, además de conseguir el título del Giro de Lombardía en 2016.

“Necesito seguir creyendo, trabajando y dejar que el cuerpo vuelva a la sensación que tenía en 2017, cuando comenzaron los problemas de salud, y las lesiones. Cada vuelta grande que he hecho después ha sido un paso adelante. El cuerpo no cambia en seis meses y es más difícil con las lesiones. No ha sido fácil porque el cuerpo necesitaba tiempo para adaptarse”, afirmó.

El nacido en la capital colombiana admite que, “más que el cuerpo”, lo que necesita es “recuperar la confianza y poner la cabeza donde debería estar”, además, tiene claro que, a pesar de sus 31 años, puede lograr cosas importantes.

“No sé de genética y edades y esas cosas, no soy médico ni especialista, pero sé que me siento joven. Cumplí 31 años el mes pasado, pero me siento como hace 10-12 años”, comentó.

Las esperanzas de varios corredores colombianos es hacer parte de la nómina que representará al país en los próximos Juegos Olímpicos, el mismo Nairo Quintana ha confesado en distintas oportunidades su deseo de asistir, algo que también quiere el ‘Chavito’, y que espera lograr.

“Creo que es el gran sueño de todos los atletas del mundo es estar en la línea de salida de los Juegos Olímpicos. Tenemos cinco puestos, un equipo realmente fuerte, y el objetivo al principio es estar allí” , concluyó.

Inicio de temporada de Esteban Chaves

El corredor colombiano empezará la temporada 2021 en la Volta a Catalunya, que se correrá del lunes 22 de marzo al domingo 28 del mismo mes, y posteriormente estará presente en la Vuelta al País Vasco y las clásicas de las Ardenas. Dependiendo su rendimiento se abrirá la posibilidad para asistir a una grande, la cual espera sea el Tour de Francia que se disputará desde el sábado 26 de junio hasta el domingo 18 de julio.

Enfermedad que sufrió

En su momento, a mediados del 2018, Esteban se vio obligado a iniciar un complicado tratamiento para superar la enfermedad que lo llevó en ciertas oportunidades a dormir hasta 17 horas, conocida como el virus Epstein-Barr.

“Después de pruebas exhaustivas, a Esteban le diagnosticaron el virus de Epstein-Barr y un proceso de sinusitis crónica. Epstein-Barr no es un virus nuevo ni poco común, pero en las pruebas de Esteban demostró que estaba ganando fuerza y atacando cuando su sistema inmune estaba deprimido o en tiempos de fatiga, mucho más, obviamente, en carreras o períodos de entrenamiento de alta intensidad. Eso probablemente permitió la introducción de otros virus en su cuerpo”, aseguró el médico del equipo Mitchelton, Manuel Rodríguez.

