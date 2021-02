Uribe señaló al magistrado César Reyes de haberlo privado de su libertad

El expresidente Álvaro Uribe. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Este lunes, la Fiscalía General de la Nación informó que citó a declarar al exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias el ‘Tuso’, en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos, en el que se espera que entregue su versión o los datos que conoce sobre el proceso. Al respecto de la decisión, Uribe lanzó fuertes críticas en contra del magistrado César Reyes, a quien acusó de no haberle permitido a su defensa presentar testigos como ahora lo hace el organismo judicial.

“ Magistrado Reyes, CorteSJ, me privó de la libertad, me acusó de obstruir la justicia, de engañar a la Corte. No tuvo la prudencia de escuchar testigos como Roque Arismendi, Juan Manuel Aguilar, Lisa de USA, del episodio Juan Carlos Sierra (Tuso), a quien tampoco escuchó. ”, señaló Uribe a través de su cuenta de Twitter.

Uribe señala al magistrado César Reyes de haberlo privado de su libertad. Foto: Twitter Álvaro Uribe.

De acuerdo con la Fiscalía, la declaración de el Tuso Sierra esta programada para este martes 16 de febrero a través de una audiencia virtual, donde de acuerdo con el ente judicial, el exparamilitar será el primero de una serie de testigos que será escuchado en el proceso que busca tumbar la imputación contra el expresidente Uribe.

“Acatando directrices del doctor Gabriel Ramón Jaimes Durán, fiscal coordinador de la Unidad de Fiscalías delegada ante la Corte Suprema de Justicia, comedidamente me dirijo a usted con el fin de notificarle que es requerido por esta delegada para ser escuchado en diligencia de declaración jurada”, estableció la citación entregada a alias el ‘Tuso’, según dio a conocer la revista Semana.

Según explicó el mismo medio, entre los testigos que cuestionó Uribe que el magistrado César Reyes no quiso escuchar -quien ordenó la medida de detención en contra del también exsenador de la República-, se encuentra Roque Arismendi, un diputado antioqueño, que según señaló el expresidente en su momento, le reveló durante las elecciones de 2019 que algunas personas, entre esas el senador Iván Cepeda, le habían ofrecido beneficios a alias el ‘Tuso’ para inculparlo tanto a él como a su hermano Santiago Uribe.

“Se comunicó al magistrado Barceló, fue en vano. Pedí a quienes me informaron que Sierra hiciera un video, no lo hizo. Envió cartas a la Corte. La declaración final de Sierra no fue al doctor Diego Cadena, la concedió a la señora Lisa Ruth, exfuncionaria de la CIA e investigadora muy competente de los Estados Unidos”, indicó Uribe, según la revista Semana.

La revista además explicó que de acuerdo con Uribe, las declaraciones que el Tuso Sierra entregó a la investigadora de la CIA, Lisa Ruth, no fueron escuchadas por los magistrados, y en cambio, se catalogaron como información falsa con la cual se busca acusar el senador Iván Cepeda . “En estas afirmaciones confirman su sesgo para condenarme sin fundamento”, expresó el exsenador a la revista bogotana.

Al respecto del llamado que hizo el fiscal Gabriel Jaimes a alias el ‘Tuso’ para que declarara ante la Fiscalía, el senador Iván Cepeda, en entrevista con el periódico El Tiempo, señaló que existía una “ evidente intención de torcer el rumbo de la investigación ”, no solo por citar a declaración testigos a favor de Uribe, sino también haciendo referencia a la indagación que se le está realizando a él, y al testigo Juan Guillermo Monsalve.

El mismo medio además dio a conocer la defensa de Uribe tampoco descarta que la Fiscalía llame a Ramón Quitana, alias ‘RQ’, quien de acuerdo con Uribe no solo posee información sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, sino también sobre su hermano Santiago Uribe , quien según su defensa ha sido acusado de ser uno de los integrantes del grupo paramilitar ‘Los 12 apóstoles’ con el fin de atacar a Uribe.





TAMBIÉN PUEDE LEER

Partido Comunes anuncia su disposición para unirse al Pacto Histórico que lidera la Colombia Humana y el Polo

“¿Ese gomelo?: Salud Hernández le dice a Alejandro Gaviria que “no haga el ridículo” lanzándose en 2022

Inti Asprilla aseguró que Navarro Wolf “es de gran valía democrática para derrotar al uribismo”