La foto de Johana Bahamón y Cabas aplaudida en redes sociales

Terminar una relación amorosa nunca es fácil, especialmente si la relación termina entre problemas y peleas, entre la farándula colombiana son múltiples los ejemplos de relaciones amorosas entre famosos que terminaron mal y ahora no se pueden ver, hablar ni escuchar. Sin embargo, como los buenos ejemplo son los que más se deben resaltar, hay una pareja que, aunque terminaron hace varios años su relación, hoy en día son aplaudidos por el respeto y cariño que tienen en su relación.

Johana Bahamón y Andrés Mauricio Cabas , son reconocidos individualmente por sus carreras artísticas y proyectos personales, pero hace algunos años también fueron famosos en conjunto por una relación amorosa en la que se casaron rápidamente y sin avisar en Japón, en un ritual espiritual con kimonos y sushi.

Desde 2004 y hasta 2009, Cabas y Bahamón vivieron una relación que, entre sus amigos y sus seguidores era muy tierna, pues ambos manifestaban que se habían enamorado casi que a primera vista y Johana fue la musa que inspiró al músico a escribir una de sus canciones más conocida, ‘Bonita’.

De la relación de ambos nació Simón Cabas Bahamón, quien actualmente tiene 12 años. A diferencia de muchas de las relaciones que terminan entre los famosos colombianos, Bahamón y Cabas terminaron en buenos términos y su ruptura se dio principalmente porque ambos tenían proyectos que los distanciaban constantemente, mientras ella tenía días de grabación él estaba de gira, razón por la que casi no se veían.

Lo que ha sorprendido a sus seguidores es que después de su ruptura su relación siga siendo tan agradable, no solo por su hijo, sino porque ambos se siguen dando muestras de cariño y admiración. En un perfil que realizó la Universidad del Externado sobre la actriz la citaron refiriéndose a su relación con Cabas, “la gente dice que es rarísimo que yo hable con él, que él me ayude con mis proyectos. Pero a mí me parece más rara esa gente que cree que uno debe terminar con su pareja para tenerla de enemiga. Vea pues. Además, es el papá de mi hijo, ¿por qué no apoyarnos?”, afirmó la hoy gestora social.

Por su parte, el músico colombiano también se ha referido en sus redes sociales sobre Bahamón, asegurando que “es una gran madre y siempre hemos sido muy amigos. La gente se sorprende del cariño que nos tenemos, pero me parece muy triste que no entiendan que el amor después del amor es muy valido”.

Este lunes 15 de febrero, ambos artistas publicaron una imagen en la que están juntos y abrazados, “amen, sanen solucionen y amén”, se lee en la publicación de Bahamón. Ante la instantánea, que fue reposteada por su expareja, este también le dejó un amoroso comentario, “siempre serás la BONITA... para nadie es un secreto. Gracias, gracias, gracias... demasiado... Qué lindo lo que vivimos y lo que seguiremos viviendo... y Simón! Que te puedo decir... ¡Creaste algo perfecto!”.

Ante la publicación y su intercambio de comentarios, los seguidores de los dos manifestaron la admiración que sienten por ambos, no solo por sus trabajos, sino por la madurez que reflejan en su relación. “Así es, el hecho de no estar juntos, no impide tener una buena amistad, eso se llama madurez y estabilidad emocional”, “ojalá todas las parejas separadas , se llevaran así”, “ustedes merecen toda la admiración del mundo”, fueron algunos de los comentarios.

Bahamón y Cabas se siguen demostrando su cariño y admiración en cada publicación y cada proyecto, pues, recientemente, cuando la fundadora de Acción Interna abrió un nuevo restaurante en el que cocinan mujeres que estaban privadas de su libertad, uno de sus primeros comensales fue el cantante que, actualmente, está trabajando en un proyecto de homenaje al Joe Arroyo.

