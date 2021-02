Hombre celoso asesinó a otro por mirar a su mujer en un bar de Bogotá

Foto: capturas de video.

Los hechos de intolerancia en el país suelen ser los causantes de muchas muertes que cada día alertan a los ciudadanos por el peligro que representan aquellas personas que, ante un pequeño disgusto, son capaces de atentar gravemente contra la vida de otro sin importar las posibles consecuencias. En las últimas horas se conoció el caso de un hombre que asesinó a otro por mirar a su pareja.

Según la grabación de la cámara de seguridad del lugar, los hechos sucedieron el pasado 11 de febrero a las 10:00 p. m., en un bar del barrio Santa Clara, en la localidad de Engativá, donde estaban departiendo varias personas. En las imágenes se ve a un hombre que sale del sitio y se encuentra con un ciclista, mientras hablan a las afueras del bar otro hombre aparece y se acerca a ellos.

El tercer sujeto se ve claramente alterado, pues señala bruscamente al primer hombre y le manotea, sin recibir ninguna reacción por parte del otro . Sin embargo, el agresor no se detiene al ver que el otro personaje no reacciona y que el hombre la bicicleta no se involucra en el problema, así que decide sacar un arma de fuego de su pantalón y disparar a quemarropa al sujeto con el que discutía, quien intenta refugiarse, pero es alcanzado por varios impactos de bala.

En seguida de esto, el agresor se sube a una camioneta Toyota Fortuner de color negro junto a una mujer, quien sería su pareja y origen de la pelea, y huyen del lugar. Segundos más tarde el otro hombre sale acompañado y se sube a un vehículo blanco que lo traslada a un centro médico, donde lamentablemente fallece producto de las heridas.

Asesinan a joven en Bogotá por mirar a una mujer

El mayor Miller Rojas, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) en la localidad de Engativá, dio detalles sobre el hecho de intolerancia a la emisora La Cariñosa. Según el uniformado, todo sucedió en una Rockola Bar de la Calle 53 con la Carrera 77 de la ciudad.

Lo que han podido recopilar las autoridades sobre los hechos, por testigos y el hermano de la víctima. es que el agresor salió a reclamarle a Norman Erick Andrade, de 40 años, por haber mirado a su mujer cuando estaban dentro del bar . Llevado por los celos y el enojo, el agresor, que no ha sido identificado, disparó a Andrade entre cuatro o cinco veces con un arma calibre 22.

Andrade se refugió en un negocio de comida rápida que estaba justo al lado del bar y, cuando se fue el agresor junto a su pareja, salió acompañado por el que aparentemente es un comerciante dueño del lugar que lo trasladó en su vehículo hasta la Clínica Santa María del Lago de la Calle 73 A con la Carrera 76, donde fue atendido de urgencia y llevado a un quirófano donde finalmente falleció.

Al noticiera Arriba Bogotá el hermano de la víctima manifestó que “un tipo de otra mesa estaba alterado porque él miró a su acompañante, el tipo se alteró, le armó problema adentro del local. Mi hermano salió para evitar problemas, se encontró con conocido y charlan, luego sale el agresor y cruzan palabras, le manotea, sin más saca un arma y a quemarropa le propina entre 4 o 5 balazos”.

Las autoridades confirmaron al noticiero que, desde el momento en que se reportó el caso, la Fiscalía y la Sijín de la Policía están a cargo de la investigación para dar con el hombre que sería acusado por homicidio agravado, al parecer, los investigadores del caso ya identificaron el vehículo en el que huyó el agresor, razón por la que avisan que la captura del hombre se puede dar en los próximos días.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

No caiga en la trampa: así están falsificando billetes de 50 mil pesos en Colombia

Más de tres años de la tragedia y hay pocos avances en la reconstrucción de Mocoa: Contraloría

Autores de la masacre de Buga buscaban al dueño de la finca