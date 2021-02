Este jueves inicia vacunación contra covid-19 en Bogotá: se aplicarían 12,000 dosis en 24 horas

Claudia López le agradeció a Alejandro Gómez por su gestión como secretario de Salud durante la pandemia en Bogotá / (Bogota.gov.co).

De acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la capital colombiana ya tiene todos los protocolos, metodología y logística para comenzar con la vacunación contra el covid-19, priorizando al personal de salud y a los adultos mayores de 80 años. Es por eso que el Distrito anunció que este jueves comenzaría la vacunación en la ciudad y reveló el tiempo que demoraría en utilizar las dosis recibidas en los ciudadanos.

“Frente al tema de por cuánto tiempo vamos a tener la vacuna, la idea en un primer momento, con estas 12 mil, logremos vacunar entre 36 y 48 horas (entre el sábado 20 y el domingo 21 de febrero). Entonces esa exigencia la podemos modificar con otros biológicos”, expresó el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

Tras el arribo a Colombia de las 50.000 dosis del biológico Pfizer, de las cuales el Gobierno destinó 12.652 dosis para Bogotá, ya se definió la distribución por dosis en diferentes centros hospitalarios bogotanos. Quedaron así:

-Hospital de Kennedy (3.672)

-Hospital Mederi (2.254)

-Fundación Santa Fe (2.035)

-Hospital Policía Nacional (1.536)

-Instituto Nacional de Cancerología (1.223)

-Hospital Santa Clara (1.062)

-Hospital Simón Bolívar (780)

“Vamos a tener la recepción de los biológicos. Esperamos recibir biológicos la semana entrante en la Secretaría Distrital, el jueves o máximo el viernes. Esto significa lo necesario para poder empezar, como el Gobierno Nacional lo ha ordenado, la vacunación el 20″, dijo el secretario.

Entre tanto, la alcaldesa y el secretario de Salud recorrieron cuatro puntos de vacunación con el propósito de verificar de primera mano la logística y los protocolos pertinentes para la vacunación a este grupo priorizado.

Durante el recorrido, López y Gómez verificaron temas como: agendamiento, diligenciamiento del consentimiento informado, verificación de los puestos designados para realizar el proceso de vacunación y el área de observación donde el integrante del talento humano en salud deberá permanecer por 30 minutos, tras ser vacunado.

Por otro lado, la alcaldía de la ciudad aseguró que para las próximas vacunaciones que se van a realizar en adultos mayores de 80 años, quienes también pertenecen a la primera fase, se va utilizar el fármaco de la marca AstraZeneca.

“Con la llegada de las primeras vacunas, se aplicará una especie de piloto; sin embargo, nuestra responsabilidad es que no perdamos un solo biológico. Vale oro para la humanidad, para la vida; así que tenemos que cuidarlo como lo que es: ¡un tesoro!”, expresó la mandataria de los bogotanos en el marco de la Mesa de Coordinación Territorial Permanente para la Vacunación contra el covid-19.

La alcaldesa López y su secretario de Salud, Alejandro Gómez, respondieron a una serie de interrogantes para que la ciudadanía esté al tanto de la metodología que el gobierno de Bogotá implementará para ejecutar su Plan Distrital de Vacunación contra el nuevo coronavirus.

“Son un grupo de trabajadores de la salud incluidos en la primera línea, por tanto, vamos a tratar de que los vacunadores se vacunen entre sí para que sean los primeros inmunizados. Con esto, además, se les protegerá, teniendo en cuenta su nivel de exposición al virus”, expresó el secretario Gómez.

Además, la alcaldesa explicó en qué momento se abastecerá a los demás centros hospitalarios de Bogotá con las vacunas del covid para que toda la ciudadanía tenga acceso a las vacunas. Según López, “eso ocurrirá en marzo, en la medida que nos confirmen la llegada de las vacunas”, sin embargo, reconoció que el Ministerio de Salud “no les “han informado de ninguna otra entrega en febrero” y por eso, aseguró que tan pronto tengan conocimiento sobre más dosis, le harán saber a l la opinión pública.

“De aquí en adelante, vamos a tener que empezar a cerrar la disonancia cognitiva entre los anuncios y las realidades. Si anuncian millones de vacunas, la realidad, es que al país van a llegar 50.000 la próxima semana. Y, de esas 50.000, nos van a dar las 12.562, que son el 25 %, y con eso empezamos. Eso es lo único concreto. En la medida en que nos confirmen entregas con fechas reales con cantidades reales, nosotros iremos programando”, dijo la alcaldesa López.

Las dosis que reciba Bogotá, serán almacenadas en dos ultracongeladores, ambos con capacidad para guardar 186 mil dosis de Pfizer . “Los criterios que tuvimos son un mix de acuerdo a los lineamientos que nos dio el Gobierno Nacional. Una vez más, permítame insisto, quien no se vea en esta primera foto no quiere decir que no lo vamos a vacunar inmediatamente tengamos todos los biológicos”, expuso el secretario de Salud Alejandro Gómez.

