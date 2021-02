30 extranjeros tomaron juramento en Bogotá y recibieron la nacionalidad colombiana

Nacionalización de extranjeros en Bogotá

La Secretaría de Gobierno de Bogotá, en cabeza de Luis Ernesto Gómez, compartió a través de sus redes sociales que este lunes hicieron oficial la nacionalización de 30 extranjeros en territorio colombiano que provienen de Venezuela, Perú y Cuba. En total, 119 personas han tomado juramentos ante la entidad y obtuvieron su nacionalidad en el último año.

El secretario de Gobierno auspició la ceremonia y ante él tomaron juramento las personas que “se comprometieron con Bogotá y el país a cumplir fielmente las leyes y la Constitución Nacional, y recibieron su nacionalización como ciudadanos colombianos”, afirmó el funcionario. Los protagonistas fueron 25 venezolanos, 4 cubanos y un ciudadano de Perú.

Según la entidad, ellos se suman a las 89 personas que han nacionalizado en el último año. “Quienes toman la decisión de adoptar la nacionalidad colombiana son aquellos que tienen aquí un verdadero segundo hogar. Es muy grato encontrarme con personas que han encontrado en Bogotá una nueva familia y más oportunidades. Asumir esta nueva nacionalidad es un momento muy importante para todos ustedes, y desde la Alcaldía Mayor siempre los recibiremos con los brazos abiertos y estaremos a su servicio”, dijo Gómez.

Por su parte Vladimir Eberto Ramírez Cáceres, quien emigró de Perú hace 24 años para radicarse en Colombia, le agradeció al país el haberlo recibido hace ya más de dos décadas. “Este día lo esperaba hace mucho tiempo. Obtener la nacionalidad colombiana me permitirá participar en las decisiones colectivas como un ciudadano . Le agradezco a Colombia porque es un país que me acogió y que hoy es mi hogar y mi patria”, celebró.

Hasta noviembre de 2020, la Alcaldía de Bogotá informó que 87 extranjeros habían tomado juramento y recibido la nacionalidad colombiana, de los cuales 62 eran venezolanos (el 71 por ciento), repartidos en 29 hombres y 33 mujeres. Esto se dio después de que la Secretaría de Gobierno anunciara que siete venezolanos y un mexicano habían recibido su nacionalidad en Bogotá ese mes.

“ Venezuela fue durante muchos años el hogar de los colombianos. Nos recibió con generosidad y todo un mundo de oportunidades . Hoy en Bogotá y en Colombia les debemos brindar esas mismas posibilidades a ellos y cualquier otro ciudadano extranjero que quiera vivir aquí”, expresó el secretario de Gobierno.

Las otras personas que hasta esa fecha habían tomado juramento bajo el Decreto 158 de 2003 y que recibieron su nacionalización además de haberse acogido a Bogotá, provienen de Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Perú, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana.

Hoy acogemos con los brazos abiertos a 30 extranjeros que reciben su nacionalización colombiana y que seguirán enriqueciendo la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad.

¡Nos emociona que Bogotá siga siendo su segundo hogar!



Regularización no es nacionalización

Lucas Gómez, gerente de Fronteras, explicó que en Colombia se hará un proceso para reintegrar personas en condición irregular a la legalidad para que puedan acceder a servicios básicos como salud, educación e integrar el campo laboral en el país. “Aquí no vamos a nacionalizar a nadie”, aseveró contundentemente Gómez en entrevista con La Silla Vacía

El funcionario afirmó que estas personas no podrán hacer parte de las personas habilitadas para ser parte de los comicios del próximo año. “Es más, no van a poder votar en elecciones de 2022, esto no se toma con ningún fin político, sino con un tema de humanidad, por un compromiso con gente que la está pasando mal”, explicó Gómez. Sin embargo, afirmó que en 10 años ellos podrán optar por la visa de residente, “tal cual como le pasa a cualquier extranjero que tiene una visa legal en Colombia”. Además dijo que este proceso del estatuto no se hace tan rápido ya que, progresivamente, Colombia va a registrar e identificar a las personas para que puedan acceder al mercado laboral.

