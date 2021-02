Hijo de Juan Pablo Ángel contó detalles de su debut en el fútbol profesional y los consejos que le dio el histórico delantero

Con 17 años y 334 días Tomás jugó un partido oficial e hizo su debut como profesional con Atlético Nacional. Vía: Atlético Nacional

El 30 de enero de 2021 es una fecha que quedará marcada para siempre en la memoria de Tomás Ángel . Cerca de los 18 años, saltó al campo del Atanasio Girardot con la camiseta de Atlético Nacional, club en el que es ídolo su padre Juan Pablo Ángel , y cumplió su sueño de debutar como futbolista profesional. El minuto 86 dejó el registro del momento, que se presentó en el partido en el que el ‘verdolaga’ venció por 5-2 al Deportivo Pereira, por la tercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor.

El joven confiaba en que la oportunidad llegaría, tarde o temprano, por el apoyo que le ha dado el entrenador Alexandre Guimarães, quien, desde su arribo a la institución, a finales del año pasado, lo invitó a ser parte de la primera plantilla de cuadro antioqueño. Finalmente, le dio el espaldarazo y lo envió al campo ante el conjunto ‘matecaña’.

“Pasaron muchas cosas por mi cabeza antes de saltar al terreno de juego. Aparecieron la ansiedad, los nervios y la felicidad de saber que era un sueño que tenía desde que comencé a patear una pelota. Un sentimiento inexplicable . A Nacional siempre lo he seguido, mi papá jugó acá y espero seguir sus pasos”, confesó Ángel, en diálogo con los medios oficiales del club, un par de días atrás.

En la entrevista, el atacante reveló los consejos que le dio su papá, previo a su debut en el profesionalismo. “Me dijo que estuviera tranquilo, que tratara de hacer las cosas bien y que, poco a poco, las oportunidades llegaban. Él me contó que había debutado a los 16 años y yo pensé que iba tarde, porque siempre me gusta competirle. Estoy escribiendo mi historia, mi carrera y ojalá que pueda ser mejor ”, aseveró.

No ocultó su deseo de anotar por primera vez, con el ‘verdolaga’, y poner a celebrar a la afición, más allá del contexto en el que lo haga. “Siempre sueño con hacer goles en todos los partidos, sería especial si es en algún clásico o en un momento decisivo, pero el día que marque el primer gol de mi carrera va a ser el mejor de mi vida. Quedar campeón con Nacional deber ser una felicidad enorme y espero lograrlo en la liga o, mejor, en la Copa Libertadores”, manifestó.

También compartió las metas que tiene, una vez se consolide como referente del equipo antioqueño. “Después de jugar en Nacional, me gustaría hacerlo en Europa o en River Plate. Desde pequeño me he puesto la vara muy alta, es algo que se inculca dentro de la familia; mi papá quería ser siempre el mejor. Me imagino con el ‘millonario’ o actuando en la Premier League, con la camiseta de un grande” , señaló.

Tomás Ángel sigue trabajando para sumar más minutos con Atlético Nacional y ganarse la titularidad. El equipo ‘verdolaga’ saldrá nuevamente a escena mañana, martes, por la séptima fecha de la liga local; se medirá con el Once Caldas, a las ocho de la noche, en el estadio Palogrande.

