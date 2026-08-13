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Dian pondrá más de $86.000 millones en mercancías a disposición de los afectados por el terremoto

La entidad identificó bienes como alimentos, colchones, plantas eléctricas y materiales de construcción que serán entregados a gobernaciones y alcaldías de las zonas golpeadas por la emergencia

La Dian identificó mercancías bajo custodia estatal que serán destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto -crédito Sergio Acero/REUTERS
La Dian identificó mercancías bajo custodia estatal que serán destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto -crédito Sergio Acero/REUTERS
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A raíz del sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó y reporta parcialmente 281 fallecidos, 44.936 familias afectadas y 102.105 personas afectadas, siendo Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia las ciudades capitales con mayor afectación.

Ante este panorama, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que destinará mercancías bajo custodia del Estado para apoyar a las comunidades afectadas.

La entidad utilizará bienes aprehendidos, decomisados o abandonados a favor de la nación. Una primera entrega, valorada en $3.266 millones, será enviada al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) para contribuir a las labores de asistencia humanitaria y recuperación temprana.

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“Iniciamos los trámites necesarios para entregar, en las próximas 24 horas, mercancías por un valor total de $3.266 millones al Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Los bienes identificados para esta primera fase incluyen ropa, calzado, radios de comunicación, artículos electrónicos y elementos para el hogar, entre otros, que podrán ser destinados a apoyar las labores de asistencia humanitaria y recuperación temprana en las zonas impactadas por el terremoto”, afirmó el director general de la Dian, Andrés Felipe Velásquez Reyes.

Alimentos no perecederos, frazadas y colchones hacen parte de los bienes encontrados durante las inspecciones realizadas por la entidad - crédito Dian
Alimentos no perecederos, frazadas y colchones hacen parte de los bienes encontrados durante las inspecciones realizadas por la entidad - crédito Dian

La medida no se limita a esa primera entrega. Durante las últimas horas, funcionarios de la Dian realizaron inspecciones en las diferentes direcciones seccionales del país para identificar otros bienes que puedan ser utilizados en la atención de la emergencia. En ese proceso fueron encontrados plantas eléctricas, alimentos no perecederos, frazadas, colchones, carpas, radios de comunicación y materiales de construcción, entre otros elementos. El valor estimado de estas mercancías alcanza los $83.000 millones y está previsto que sean entregadas a las gobernaciones y alcaldías de las zonas afectadas.

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De esta manera, las mercancías identificadas por la entidad para apoyar la respuesta a la emergencia superan los $86.000 millones. La Dian también planteó otra vía para que los ciudadanos puedan contribuir, esta vez mediante aportes voluntarios incluidos en la declaración de renta.

Los contribuyentes personas naturales que presenten su declaración correspondiente al año gravable 2025 podrán decidir si realizan un aporte. Para hacerlo, deberán diligenciar la casilla 141 del formulario 210 si son residentes, mientras que los no residentes deben utilizar la casilla 117 del formulario 110.

El monto no tiene un valor establecido y puede ser definido por cada contribuyente. El dinero se recauda al momento de realizar el pago del impuesto. Incluso cuando la declaración no genere un valor a pagar, la persona puede efectuar únicamente el aporte voluntario.

Las gobernaciones y alcaldías de los territorios afectados recibirán parte de las mercancías seleccionadas para atender la emergencia -crédito Luisa González/REUTERS
Las gobernaciones y alcaldías de los territorios afectados recibirán parte de las mercancías seleccionadas para atender la emergencia -crédito Luisa González/REUTERS

“Acudimos al sentido de solidaridad de todos los colombianos, los recursos que se recauden serán invertidos en las zonas afectadas por el terremoto a través de programas sociales para la reducción de la pobreza, así como en programas de atención para el adulto mayor y personas en condición de discapacidad. Desde el Gobierno Nacional tenemos el compromiso con el país de administrar estas donaciones de manera transparente, de acuerdo con los pilares de la Patria Milagro”, dijo el director Velásquez.

Además, la entidad recordó que la legislación contempla beneficios tributarios para determinadas donaciones. El artículo 257 del Estatuto Tributario establece un descuento equivalente al 25% del valor donado cuando se realizan aportes a entidades autorizadas y se cumplen los requisitos previstos en la ley. Este beneficio podría reflejarse en un menor impuesto de renta en la declaración correspondiente a 2027 y aplica bajo las condiciones establecidas.

Los contribuyentes pueden realizar aportes voluntarios al presentar la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025 -crédito Iván Valencia/AP Foto
Los contribuyentes pueden realizar aportes voluntarios al presentar la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025 -crédito Iván Valencia/AP Foto

Existe un beneficio diferente para quienes entreguen alimentos aptos para consumo humano, productos de higiene y artículos de aseo a bancos de alimentos autorizados. En esos casos, el descuento tributario puede llegar hasta el 37% del valor donado, incluido el costo del transporte de los productos y siempre que se cumplan las condiciones legales correspondientes.

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